VTV: autorizan un nuevo aumento y pasa a costar casi $100.000
VTV: autorizan un nuevo aumento y pasa a costar casi $100.000
Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes
Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve
Lunes con calor en La Plata y se anuncian tormentas: ¿cómo va a estar el tiempo la noche del 24?
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Tini fue operada y estuvo acompañada por de Paul: los motivos de la intervención quirúrgica
Pato Galmarini festejó sus 83 años: amoroso mensaje de Moria Casán, detalles y fotos del cumple
Sancor Seguros celebra 80 años de trayectoria, crecimiento e innovación
Milei habló de "Chiqui" Tapia: "Está destruyendo el fútbol argentino"
Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata
El mejor regalo para esta Navidad encontralo en Baobab: descuentos especiales y cuotas sin interés
Milei lidera un ranking de imagen y Esteban Bullrich sorprende
Hoy, con Cuenta DNI, descuento en un supermercado de La Plata: tope y reintegro
Los médicos de La Plata levantan la bandera a favor de la vacunación
La importación de ropa usada creció por 40 y preocupa el riesgo sanitario
“No alcanza la plata”: por qué la inflación real sería más que la del Indec
Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea
Festejo anticipado por el centenario de la Refinería local de YPF
Un motociclista lucha por su vida tras un accidente en Lisandro Olmos
En una Legislatura con alto presupuesto faltarían más acuerdos de políticas de Estado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Pato Galmarini celebró en familia. Y mientras disfruta del éxito de su programa y de los preparativos para la serie sobre su vida, Moria Casán utiliza sus redes para mostrar momentos especiales.
Desde su Instagram, Moria compartió una serie de fotografías para que sus fans puedan ver los detalles de la celebración familiar que hizo Galmarini por su cumpleaños número 83.
Así, en las fotos, Moria aparece abrazada de Galmarini, quien le da un romántico beso en la mejilla para demostrar lo enamorados que están: “83 años celebrando la vida con Galma, aguante el militante más fervoroso que conozco”.
La conductora de Eltrece también compartió otra postal en la que aparecen todos los invitados que estuvieron disfrutando de una noche llena de risas: “Parte del festejo”, comentó Casán.
Para dejar en claro lo bien que la pasaron y lo cómodo que se sintió su pareja, la presentadora posteó una imagen en la que aparece Pato hablando para sus invitados: “Discurso, celebrando la vida”.
Otra de las publicaciones que logró llamar la atención de todos fue la fotografía en la que se la puede ver a Moria junto a su novio y sus tres hijas: “Con sus 4 minas”, comentó la diva.
LE PUEDE INTERESAR
Tini fue operada y estuvo acompañada por de Paul: los motivos de la intervención quirúrgica
LE PUEDE INTERESAR
“Stranger Things” se prepara para un final épico
Cabe resaltar que, al igual que muestra las situaciones felices, Casán también habló hace poco del mal momento que pasó Pato tras la muerte de seres queridos.
Sin dudas, Moria Casán, demuestra que está viviendo hace tiempo una relación de amor y compañerismo con Pato Galmarini, quien se mantiene al margen del mundo del espectáculo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí