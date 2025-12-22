Pato Galmarini festejó sus 83 años: amoroso mensaje de Moria Casán, detalles y fotos del cumple

Pato Galmarini celebró en familia. Y mientras disfruta del éxito de su programa y de los preparativos para la serie sobre su vida, Moria Casán utiliza sus redes para mostrar momentos especiales.

Desde su Instagram, Moria compartió una serie de fotografías para que sus fans puedan ver los detalles de la celebración familiar que hizo Galmarini por su cumpleaños número 83.

Así, en las fotos, Moria aparece abrazada de Galmarini, quien le da un romántico beso en la mejilla para demostrar lo enamorados que están: “83 años celebrando la vida con Galma, aguante el militante más fervoroso que conozco”.

La conductora de Eltrece también compartió otra postal en la que aparecen todos los invitados que estuvieron disfrutando de una noche llena de risas: “Parte del festejo”, comentó Casán.

Para dejar en claro lo bien que la pasaron y lo cómodo que se sintió su pareja, la presentadora posteó una imagen en la que aparece Pato hablando para sus invitados: “Discurso, celebrando la vida”.

Otra de las publicaciones que logró llamar la atención de todos fue la fotografía en la que se la puede ver a Moria junto a su novio y sus tres hijas: “Con sus 4 minas”, comentó la diva.

Cabe resaltar que, al igual que muestra las situaciones felices, Casán también habló hace poco del mal momento que pasó Pato tras la muerte de seres queridos.

Sin dudas, Moria Casán, demuestra que está viviendo hace tiempo una relación de amor y compañerismo con Pato Galmarini, quien se mantiene al margen del mundo del espectáculo.