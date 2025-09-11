Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Mundial 2026: salieron a la luz los horarios, las sedes y hay expectativa en los hinchas argentinos

Mundial 2026: salieron a la luz los horarios, las sedes y hay expectativa en los hinchas argentinos
11 de Septiembre de 2025 | 16:40

Escuchar esta nota

La FIFA dio a conocer los horarios oficiales para los partidos del Mundial 2026, lo cual representa un alivio para los aficionados argentinos que tendrán que madrugar en Qatar 2022. Para la Copa que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, los encuentros se distribuirán en franjas horarias aptas para Argentina: 13:00, 16:00, 19:00 y 22:00 horas.

A diferencia de la edición pasada del torneo mundialista, donde algunos partidos se jugaban a las 7 de la mañana por la diferencia horaria, en 2026 ya no será necesario adaptarse a esas horas extremas. 

El formato del certamen también trae novedades: será la primera vez que participen 48 selecciones nacionales, repartidas en 12 grupos de 4 equipos. Avanzarán los dos primeros de cada zona más los 8 mejores terceros, hacia la fase de 16avos de final. 

La final del torneo está programada para el 19 de julio de 2026, y el partido inaugural será el 11 de junio, ambos con horario de las 16:00 horas en Argentina. 

Bolivia al repechaje del Mundial: cómo se jugará y dónde

Bolivia está viviendo días felices luego de haberse metido en el repechaje para jugar la Copa del Mundo 2026. Con un polémico penal que le dio el triunfo ante Brasil, la Verde deberá jugar un complicado repechaje para sacar boleto a la cita máxima. 

A diferencia de cómo se disputaba antes, donde la selección de Conmebol jugaba ante una de Oceanía, con la extensión de cupos para este Mundial, el sistema de repechaje cambió. Serán seis los equipos que afrontarán esta instancia: además de Bolivia, están Nueva Caledonia, dos equipos de la Concacaf, uno de Asia y otro de África. 

LEA TAMBIÉN

Bolivia al repechaje del Mundial 2026: cómo se jugará y qué se sabe del regreso de Moreno Martins
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo sacude al mundo Boca! Filtraron el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson

VIDEO. Cierra la histórica Galería Rivadavia de La Plata, la nostalgia de los comerciantes y vecinos

Titular, alternativa y el detalle del short: Conmebol oficializó los kit de indumentaria de Estudiantes vs Flamengo

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Conmoción tras el hallazgo sin vida de una joven en su vivienda de La Plata

Orfila busca el equipo para recibir a Unión en el Bosque: cuáles son las dudas del entrenador

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo
+ Leidas

Esta madrugada llegó el avión con los argentinos deportados por Donald Trump: uno por uno, quiénes son

El video que explica como es y cómo se deberá votar con la Boleta Única Papel

En La Plata, la suba del dólar ya impacta en el mercado inmobiliario

VIDEO. El adiós a la Galería Rivadavia: entre el cierre y el repliegue de un modelo

Retenciones a billeteras virtuales: alertan que podrían trasladarse a los precios

"No somos criminales, fuimos por el sueño americano": así fue la llegada de los argentinos deportados por Trump

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

No descartan usar la fuerza pública con Karina Milei
Últimas noticias de Deportes

Fassi, tras el presente de Talleres, le ofreció disculpas a Chiqui Tapia y se puso a "entera disposición"

El enojo de Contepomi: "Estamos cansados"

Con la vuelta de un platense, Los Pumas tienen equipo para la revancha con Australia

Se pone en modo Copa del Mundo
La Ciudad
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Jornada de vacunación antirrábica gratuita en Arturo Seguí: cuándo y dónde será
Atención, usuarios el tren Roca: no llegará a La Plata durante dos días
En el centro de La Plata los vecinos inauguraron la “Pesca deportiva municipal”
Sin semáforos, caos de tránsito y locales sin luz en el centro de La Plata: que pasó
Policiales
Fentanilo mortal: investigan a funcionarios que debían controlar laboratorios, donde además detectaron “riesgo sanitario"
Un motociclista voló por el aire tras un terrible choque en un cruce clave del Camino General Belgrano
Video impactante | El accidente del caballo en La Plata: murió el animal y el jinete pelea por su vida
El peor final: hallaron muerto al turista argentino que estaba desaparecido en Río de Janeiro
El crimen de Kim Gómez en La Plata: confirman la medida de encierro para el menor imputado
Espectáculos
La periodista Carolina Amoroso le dio la bienvenida a Vicente, su primer hijo: "Es un bebotón de 4 kilos"
Feinmann estalló en vivo por una insólita fake news sobre Cristina Kirchner: "¿Esa cárcel es una joda?"
Alcaraz va al frente dentro y fuera de la cancha: ¡mirá la bomba con la que estaría saliendo!
Ante la aparición de Evangelina Anderson: qué hizo y cómo fue la reacción de la esposa de Leandro Paredes 
Trasladaron de celda a la mamá de Ayelén Paleo, las razones del caso
Política y Economía
Abad y De Pedro compartieron panel sobre la agenda industrial en Somos Industria
Con el estreno del ministro Catalán, el Gobierno recibió a tres gobernadores en la Casa Rosada
El dólar oficial subió $10 y volvieron a caer las acciones y los bonos
Cristina Kirchner insiste para que la dejen votar: la fiscalía electoral pidió que sea inhabilitada
Bullrich le tiró un centro, pero Macri no cabeceó: espera las milanesas de Milei

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla