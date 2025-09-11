Mundial 2026: salieron a la luz los horarios, las sedes y hay expectativa en los hinchas argentinos

La FIFA dio a conocer los horarios oficiales para los partidos del Mundial 2026, lo cual representa un alivio para los aficionados argentinos que tendrán que madrugar en Qatar 2022. Para la Copa que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, los encuentros se distribuirán en franjas horarias aptas para Argentina: 13:00, 16:00, 19:00 y 22:00 horas.

A diferencia de la edición pasada del torneo mundialista, donde algunos partidos se jugaban a las 7 de la mañana por la diferencia horaria, en 2026 ya no será necesario adaptarse a esas horas extremas.

El formato del certamen también trae novedades: será la primera vez que participen 48 selecciones nacionales, repartidas en 12 grupos de 4 equipos. Avanzarán los dos primeros de cada zona más los 8 mejores terceros, hacia la fase de 16avos de final.

La final del torneo está programada para el 19 de julio de 2026, y el partido inaugural será el 11 de junio, ambos con horario de las 16:00 horas en Argentina.

Bolivia al repechaje del Mundial: cómo se jugará y dónde

Bolivia está viviendo días felices luego de haberse metido en el repechaje para jugar la Copa del Mundo 2026. Con un polémico penal que le dio el triunfo ante Brasil, la Verde deberá jugar un complicado repechaje para sacar boleto a la cita máxima.

A diferencia de cómo se disputaba antes, donde la selección de Conmebol jugaba ante una de Oceanía, con la extensión de cupos para este Mundial, el sistema de repechaje cambió. Serán seis los equipos que afrontarán esta instancia: además de Bolivia, están Nueva Caledonia, dos equipos de la Concacaf, uno de Asia y otro de África.