Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy gratis la tarjeta del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto

El Mundo |SEGÚN BLOOMBERG

El dueño de Oracle destrona a Musk: es el más rico del mundo

11 de Septiembre de 2025 | 03:36
Edición impresa

El cofundador de Oracle, Larry Ellison, arrebató ayer el título del hombre más rico del mundo al antiguo titular Elon Musk, según el rastreador de riqueza Bloomberg, ya que las acciones del gigante de software se dispararon más de un tercio en unos pocos minutos de operaciones. Ellison, de 81 años y quien dejó la universidad, ahora tiene un patrimonio neto de 393.000 millones de dólares, según Bloomberg, varios miles de millones más que Musk, quien había sido el más rico del mundo durante cuatro años seguidos. Las acciones de Tesla, una de las firmas de Musk, se han movido en dirección opuesta a las de Oracle, cayendo un 14% en lo que va del año. El cambio en la clasificación se produjo después de un espectacular informe de ganancias de Oracle, impulsado por pedidos multimillonarios de clientes mientras se intensifica la carrera de la IA.

 

 

LE PUEDE INTERESAR

Volcó un camión de gas en Ciudad de México y hay al menos 57 heridos

LE PUEDE INTERESAR

Estados Unidos: tiroteo en escuela secundaria de Denver dejó tres heridos graves
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo sacude al mundo Boca! Filtraron el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson

VIDEO. Cierra la histórica Galería Rivadavia de La Plata, la nostalgia de los comerciantes y vecinos

Titular, alternativa y el detalle del short: Conmebol oficializó los kit de indumentaria de Estudiantes vs Flamengo

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Conmoción tras el hallazgo sin vida de una joven en su vivienda de La Plata

Orfila busca el equipo para recibir a Unión en el Bosque: cuáles son las dudas del entrenador

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo
+ Leidas

VIDEO. El adiós a la Galería Rivadavia: entre el cierre y el repliegue de un modelo

En La Plata, la suba del dólar ya impacta en el mercado inmobiliario

Retenciones a billeteras virtuales: alertan que podrían trasladarse a los precios

Cómo juega Flamengo: “Sale a presionar pero luego no lo mantiene”

Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro

No descartan usar la fuerza pública con Karina Milei

Palacios y su mensaje para generar conciencia

Hubo fuerte denuncia de Brasil tras la derrota
Últimas noticias de El Mundo

Escándalo en el Caribe: un pasajero saltó de un crucero para evitar pagar una deuda millonaria en el casino

Conmoción en EE UU: matan a un activista de Trump

La cara juvenil del movimiento MAGA y voz influyente del trumpismo

“Asesinato atroz”: Milei le apuntó a la izquierda
Información General
Alzheimer: avance para su diagnóstico precoz
Marte: hallan rastros de vida microbiana antigua
Empresas contaminantes favorecen más olas de calor
¿Mito o realidad? Los 7 beneficios de tomar una taza de café
Histórico hallazgo de la NASA: posibles rastros de vida en Marte
Deportes
Se pone en modo Copa del Mundo
La curiosa maldición de los líderes del ranking
¿Cómo será el repechaje que jugará Bolivia?
Hubo fuerte denuncia de Brasil tras la derrota
Venezuela despidió a Fernando Batista
Policiales
Escruche y misterio: fuerzan una cerradura y vacían una casa
VIDEO. Bullying o enojo con una docente: el detrás del ataque en una escuela
Makintach, imputada por cohecho y abuso de poder
VIDEO. Cae el segundo acusado de matar a Fredy Soria
Preocupante cifra de suicidios en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla