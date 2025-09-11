Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy gratis la tarjeta del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto

Información General

Atentado a las Torres Gemelas, a 24 años de la tragedia que cambió todo: 5 historias que aún conmueven

Atentado a las Torres Gemelas, a 24 años de la tragedia que cambió todo: 5 historias que aún conmueven
11 de Septiembre de 2025 | 08:34

Escuchar esta nota

El 11 de septiembre de 2001, el cielo despejado de Nueva York fue testigo de una de las mayores tragedias de la historia contemporánea. A las 8:46 de la mañana, el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la Torre Norte del World Trade Center. Diecisiete minutos después, un segundo avión, el vuelo 175 de United Airlines, impactó la Torre Sur. El mundo entero quedó paralizado frente a las imágenes en vivo: el corazón financiero de Estados Unidos ardía, y con él se derrumbaba una era.

En menos de dos horas, las Torres Gemelas, íconos del poder económico global, se desplomaron, arrastrando consigo la vida de casi 3.000 personas y dejando más de 25.000 heridos. Fue el ataque terrorista más letal en suelo estadounidense.

La autoría fue reivindicada por Al Qaeda, la red extremista liderada por Osama Bin Laden, que convirtió esa jornada en un antes y un después: seguridad en aeropuertos, vigilancia internacional, la guerra contra el terrorismo y la invasión a Afganistán fueron solo algunas de sus consecuencias inmediatas.

 

Historias que aún estremecen

Estas son algunas de las historias que dejó el terrible atentado a las Torres Gemelas:

Rick Rescorla: el héroe que no bajó.- Rick Rescorla, jefe de seguridad de Morgan Stanley, había advertido años antes que el World Trade Center era un blanco probable de ataques. El 11 de septiembre, cuando el caos se apoderó del edificio, tomó un megáfono y empezó a guiar a los empleados por las escaleras. Cantaba canciones militares para calmar los nervios y dar ánimo. Logró evacuar a más de 2.600 personas, pero él decidió quedarse para ayudar a los rezagados. Nunca salió con vida. Su sacrificio lo convirtió en uno de los grandes héroes de la jornada.

LE PUEDE INTERESAR

Feriado por el Día del Empleado de Comercio: cuándo cae, qué negocios cierran y cuánto se paga si se trabaja

LE PUEDE INTERESAR

Alzheimer: avance para su diagnóstico precoz

“La mujer del pañuelo rojo”.- Uno de los relatos más conmovedores es el de Welles Crowther, un joven de 24 años que trabajaba como analista financiero. Ese día, con un pañuelo rojo en el bolsillo —que siempre llevaba desde chico— se dedicó a rescatar a desconocidos en la Torre Sur, guiándolos entre el humo y los escombros. Sobrevivientes recuerdan haber seguido “al hombre del pañuelo rojo” hasta encontrar la salida. Minutos después de salvar varias vidas, Crowther falleció cuando la torre colapsó. Su historia fue reconocida años más tarde por el propio presidente Barack Obama.

El último adiós por teléfono.- Los registros de llamadas desde los aviones secuestrados y desde las torres son estremecedores. Uno de los más recordados es el de Brian Sweeney, pasajero del vuelo 175, que dejó un mensaje de voz a su esposa Julie antes de que el avión se estrellara: “Julie, aquí Brian. Estoy en el avión que fue secuestrado. No sé lo que va a pasar, pero quería decirte que te quiero mucho. Si las cosas no salen bien, quiero que sepas que siempre te amaré”.

Ese mensaje, conservado hasta hoy, es un testimonio del amor y la desesperación en los últimos minutos de vida.

Los bomberos de Nueva York.- El sacrificio del cuerpo de bomberos de Nueva York (FDNY) se convirtió en otro símbolo eterno. Ese día, 343 bomberos murieron intentando rescatar a las personas atrapadas en las torres. Subían sin dudar las escaleras mientras la mayoría bajaba. Muchos de ellos nunca volvieron a ver la luz del día. La imagen de aquellos cascos y chaquetas cubiertos de polvo quedó grabada como ejemplo de entrega y valentía.

El mundo en estado de shock

Los noticieros transmitían en vivo y los teléfonos no daban abasto. Miles buscaban desesperados a familiares y amigos en la zona de Manhattan. En distintos países se organizaron vigilias, homenajes y minutos de silencio. La imagen de las columnas de humo sobre la ciudad más cosmopolita del planeta se transformó en un emblema de dolor global.

A dos décadas largas, la memoria sigue viva

El 11 de septiembre no es solo una fecha estadounidense: es un recuerdo universal que marcó a toda una generación. La “zona cero” se transformó en un memorial y en un museo que recibe a millones de visitantes cada año. El vacío en el skyline de Nueva York es un recordatorio de lo que sucedió, pero también del poder de resiliencia de una ciudad que se levantó sobre sus cenizas.

La pregunta sigue siendo la misma desde aquel día: ¿cómo un ataque pudo cambiar tanto al mundo en apenas unos minutos? La respuesta está en la memoria, en los homenajes, y en las historias de vida que siguen emocionando a quienes no olvidan.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Qué cambió en el mundo tras el 11/S
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo sacude al mundo Boca! Filtraron el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson

VIDEO. Cierra la histórica Galería Rivadavia de La Plata, la nostalgia de los comerciantes y vecinos

Titular, alternativa y el detalle del short: Conmebol oficializó los kit de indumentaria de Estudiantes vs Flamengo

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Conmoción tras el hallazgo sin vida de una joven en su vivienda de La Plata

Orfila busca el equipo para recibir a Unión en el Bosque: cuáles son las dudas del entrenador

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo
+ Leidas

Esta madrugada llegó el avión con los argentinos deportados por Donald Trump: uno por uno, quiénes son

En La Plata, la suba del dólar ya impacta en el mercado inmobiliario

VIDEO. El adiós a la Galería Rivadavia: entre el cierre y el repliegue de un modelo

Retenciones a billeteras virtuales: alertan que podrían trasladarse a los precios

Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro

No descartan usar la fuerza pública con Karina Milei

Palacios y su mensaje para generar conciencia

VIDEO. Cómo juega Flamengo: “Sale a presionar pero luego no lo mantiene”
Últimas noticias de Información General

Tras 10 años de espera, adiós a los andenes provisorios del Tren Roca en la estación Santillán y Kosteki

Feriado por el Día del Empleado de Comercio: cuándo cae, qué negocios cierran y cuánto se paga si se trabaja

Alzheimer: avance para su diagnóstico precoz

Marte: hallan rastros de vida microbiana antigua
La Ciudad
En un barrio de La Plata compararon el agua de la canilla con un famoso licor irlandés
Se conmemora en La Plata y el país el Día del Maestro: la imponente figura de Sarmiento
Cuenta DNI de Banco Provincia: qué promociones hay este jueves 11 de septiembre
La primavera ya se instala en La Plata: jueves con sol radiante y máxima de 22ºC
Salió hoy gratis la tarjeta del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto
Deportes
Se pone en modo Copa del Mundo
La curiosa maldición de los líderes del ranking
¿Cómo será el repechaje que jugará Bolivia?
Hubo fuerte denuncia de Brasil tras la derrota
Venezuela despidió a Fernando Batista
Policiales
Escruche y misterio: fuerzan una cerradura y vacían una casa
VIDEO. Bullying o enojo con una docente: el detrás del ataque en una escuela
Makintach, imputada por cohecho y abuso de poder
VIDEO. Cae el segundo acusado de matar a Fredy Soria
Preocupante cifra de suicidios en La Plata
Espectáculos
Ante la aparición de Evangelina Anderson: qué hizo y cómo fue la reacción de la esposa de Leandro Paredes 
Trasladaron de celda a la mamá de Ayelén Paleo, las razones del caso
Caso Maradona: pidieron el desafuero y eventual detención de la ex jueza Julieta Makintach
Premios Martín Fierro: Adrián Suar indignado con Luis Ventura por el poco reconocimiento a El Trece
Boom de las históricas argentinas: Mirtha Legrand también tendrá su propia biopic 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla