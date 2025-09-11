Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy gratis la tarjeta del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto

Información General

Feriado por el Día del Empleado de Comercio 2025: cuándo cae, qué negocios cierran y cuánto se paga si se trabaja

Feriado por el Día del Empleado de Comercio 2025: cuándo cae, qué negocios cierran y cuánto se paga si se trabaja
11 de Septiembre de 2025 | 07:54

Escuchar esta nota

A la espera de un nuevo día de descanso establecido por el calendario oficial, algunos argentinos tendrán un nuevo feriado en el marco del Día del Empleado de Comercio, que implicará que muchos trabajadores descansen y que por lo tanto algunos comercios no abran.

La jornada en conmemoración de los trabajadores de comercio es el 26 de septiembre, que este año cae viernes pero fue trasladado al lunes. 

Cuándo es el feriado por el Día del Empleado de Comercio

El sindicato comandado por Armando Cavalieri decidió que el feriado por el Día del Empleado de Comercio 2024 del 26 de septiembre, sea trasladado al lunes 29 para formar un fin de semana largo. 

Cabe destacar que el Día del Empleado de Comercio se celebra cada 26 de septiembre desde la sanción de la Ley 26.541, el 11 de noviembre de 2009.

Día del Empleado de Comercio: quiénes trabajan y qué negocios cierran

El lunes 29 de septiembre, algunos supermercados, tiendas de ropa o calzado, bazares, kioscos, jugueterías, almacenes y shoppings van a permanecer cerrados. Ese día "los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales", indica el artículo 2 de la ley.

Quienes trabajan en el rubro pueden gozar del día feriado y tienen derecho a no trabajar ese día. Los dueños que decidan levantar la persiana pueden hacerlo, pero si convocan a empleados para trabajar deben pagar la jornada como un día feriado.

LE PUEDE INTERESAR

Alzheimer: avance para su diagnóstico precoz

LE PUEDE INTERESAR

Marte: hallan rastros de vida microbiana antigua

El Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de los empleados de comercio considera como tales a las personas que realizan tareas de maestranza y servicios, tareas administrativas, personal auxiliar que realice tareas de reparación, auxiliares especializados y personal de ventas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo sacude al mundo Boca! Filtraron el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson

VIDEO. Cierra la histórica Galería Rivadavia de La Plata, la nostalgia de los comerciantes y vecinos

Titular, alternativa y el detalle del short: Conmebol oficializó los kit de indumentaria de Estudiantes vs Flamengo

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Conmoción tras el hallazgo sin vida de una joven en su vivienda de La Plata

Orfila busca el equipo para recibir a Unión en el Bosque: cuáles son las dudas del entrenador

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo
+ Leidas

Esta madrugada llegó el avión con los argentinos deportados por Donald Trump: uno por uno, quiénes son

En La Plata, la suba del dólar ya impacta en el mercado inmobiliario

VIDEO. El adiós a la Galería Rivadavia: entre el cierre y el repliegue de un modelo

Retenciones a billeteras virtuales: alertan que podrían trasladarse a los precios

Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro

No descartan usar la fuerza pública con Karina Milei

VIDEO. Cómo juega Flamengo: “Sale a presionar pero luego no lo mantiene”

Palacios y su mensaje para generar conciencia
Últimas noticias de Información General

Tras 10 años de espera, adiós a los andenes provisorios del Tren Roca en la estación Santillán y Kosteki

Atentado a las Torres Gemelas, a 24 años de la tragedia que cambió todo: 5 historias que aún conmueven

Alzheimer: avance para su diagnóstico precoz

Marte: hallan rastros de vida microbiana antigua
La Ciudad
En un barrio de La Plata compararon el agua de la canilla con un famoso licor irlandés
Se conmemora en La Plata y el país el Día del Maestro: la imponente figura de Sarmiento
Cuenta DNI de Banco Provincia: qué promociones hay este jueves 11 de septiembre
La primavera ya se instala en La Plata: jueves con sol radiante y máxima de 22ºC
Salió hoy gratis la tarjeta del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto
Deportes
Se pone en modo Copa del Mundo
La curiosa maldición de los líderes del ranking
¿Cómo será el repechaje que jugará Bolivia?
Hubo fuerte denuncia de Brasil tras la derrota
Venezuela despidió a Fernando Batista
Espectáculos
Ante la aparición de Evangelina Anderson: qué hizo y cómo fue la reacción de la esposa de Leandro Paredes 
Trasladaron de celda a la mamá de Ayelén Paleo, las razones del caso
Caso Maradona: pidieron el desafuero y eventual detención de la ex jueza Julieta Makintach
Premios Martín Fierro: Adrián Suar indignado con Luis Ventura por el poco reconocimiento a El Trece
Boom de las históricas argentinas: Mirtha Legrand también tendrá su propia biopic 
Policiales
Escruche y misterio: fuerzan una cerradura y vacían una casa
VIDEO. Bullying o enojo con una docente: el detrás del ataque en una escuela
Makintach, imputada por cohecho y abuso de poder
VIDEO. Cae el segundo acusado de matar a Fredy Soria
Preocupante cifra de suicidios en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla