A la espera de un nuevo día de descanso establecido por el calendario oficial, algunos argentinos tendrán un nuevo feriado en el marco del Día del Empleado de Comercio, que implicará que muchos trabajadores descansen y que por lo tanto algunos comercios no abran.
La jornada en conmemoración de los trabajadores de comercio es el 26 de septiembre, que este año cae viernes pero fue trasladado al lunes.
El sindicato comandado por Armando Cavalieri decidió que el feriado por el Día del Empleado de Comercio 2024 del 26 de septiembre, sea trasladado al lunes 29 para formar un fin de semana largo.
Cabe destacar que el Día del Empleado de Comercio se celebra cada 26 de septiembre desde la sanción de la Ley 26.541, el 11 de noviembre de 2009.
El lunes 29 de septiembre, algunos supermercados, tiendas de ropa o calzado, bazares, kioscos, jugueterías, almacenes y shoppings van a permanecer cerrados. Ese día "los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales", indica el artículo 2 de la ley.
Quienes trabajan en el rubro pueden gozar del día feriado y tienen derecho a no trabajar ese día. Los dueños que decidan levantar la persiana pueden hacerlo, pero si convocan a empleados para trabajar deben pagar la jornada como un día feriado.
El Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de los empleados de comercio considera como tales a las personas que realizan tareas de maestranza y servicios, tareas administrativas, personal auxiliar que realice tareas de reparación, auxiliares especializados y personal de ventas.
