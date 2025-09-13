Charlie Kirk: lo que se sabe del presunto asesino

El presidente Donald Trump anunció la captura del sospechoso del asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk, un hecho que generó conmoción en la opinión pública y puso en alerta a las autoridades sobre el avance de la violencia política en Estados Unidos.

“Con un alto grado de certeza, lo tenemos”, declaró Trump en una entrevista con Fox News. El mandatario agregó que la detención se concretó luego de que un familiar del acusado diera aviso a las autoridades y facilitara su entrega.

El sospechoso fue identificado como Tyler Robinson, de 22 años, oriundo de Utah.

La captura se produjo cerca del Parque Nacional de Zion, en St. George, a unos 400 kilómetros del lugar del atentado en Orem. Robinson fue puesto bajo custodia de la policía local alrededor de las 23.00 del jueves (hora de Utah), tras un acuerdo con su padre para entregarse voluntariamente.

Charlie Kirk fue asesinado el miércoles durante un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, donde participaba en un debate frente a estudiantes. Según los informes, recibió un disparo en el cuello con un rifle de cerrojo calibre .30 Mauser, un arma habitualmente utilizada para la caza.

Más de 7.000 pistas llegaron a las autoridades en las horas posteriores al ataque. En el lugar se encontró el arma envuelta en una toalla, con un cartucho usado en la recámara y tres balas cargadas en el cargador.

En la confusión inicial, dos personas fueron detenidas, pero luego liberadas al comprobar que no tenían relación con el hecho.

El perfil del sospechoso

Robinson fue descrito por medios locales como un buen estudiante, con un entorno familiar estable y un vínculo temprano con las armas de fuego. En redes sociales circularon fotografías que lo muestran en actividades universitarias y con su familia, lo que refuerza la sorpresa que generó su identificación como sospechoso del crimen.

Las investigaciones continúan bajo la coordinación del FBI, que mantiene bajo reserva detalles clave del caso a la espera de nuevas pruebas y testimonios.