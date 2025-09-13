Riestra y un triunfo que lo depositó en la cima

Deportivo Riestra le ganó por 2 a 0 a Central Córdoba en el inicio de la octava fecha y se subió a la punta de la Zona B de manera parcial.

El encuentro comenzó con un aviso del conjunto local, cuando Herrera tuvo una chance clara tras un buen pase de Alonso, pero Aguerre le ganó el mano a mano. Minutos después, la respuesta fue del Ferroviario: Heredia enganchó en el área y sacó un remate de tres dedos que se estrelló en el palo. En un desarrollo parejo, el Blanquinegro abrió el marcador a los 34 minutos. El arquero Ignacio Arce sacó largo, Herrera bajó la pelota y cedió para Alonso, que con un potente remate venció a Aguerre y puso el 1-0.

Ya en el segundo tiempo, la visita buscó el empate con un tiro de media distancia de Jonathan Galván que pasó cerca, aunque el local también generó lo suyo con Alexander Díaz, que exigió una buena reacción del arquero visitante. A los 25 minutos, Riestra liquidó la historia: Díaz desbordó por derecha y lanzó un centro bajo en el que Jonathan Goitía convirtió el 2-0.