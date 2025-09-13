Independiente busca volver a la victoria

VIDEO. La protesta universitaria frenó clases y el miércoles irá a la calle
El Rojo vuelve a reecontrarse con su gente, tras los hechos de violencia en la Copa. Completan Godoy-Barracas y Sarmiento-Aldosivi
Desde las 16:45, Independiente recibe a Banfield con la ilusión de enderezar el rumbo en la Zona B del Torneo Clausura. El árbitro del juego será Andrés Gariano y tendrá televisación de TNT Sports.
El Rojo vivió días duros, luego de ser eliminado por la Conmebol de la Copa Sudamericana, por los incidentes en su cancha ante la Universidad de Chile. Más allá que la dirigencia del club de Avellaneda apeló el fallo, finalmente el ente máximo del fútbol sudamericano mantuvo la decisión. Será el reencuentro con su gente luego del episodio violento y tras que se levante la clausura del estadio, que generó la suspensión del choque ante Platense de la fecha pasada. Lomónaco regresa al equipo, mientras que en la visita, Troglio repetiría equipo.
Además, Barracas busca seguir en la punta cuando visite a Godoy Cruz a las 14:30, mientras que en un duelo clave por la permanencia, Sarmiento recibe a Aldosivi a las 21:15.
