Fomento defiende la punta del Clausura

La protesta universitaria frenó clases y el miércoles irá a la calle
Allanamientos y 80 mil dólares en una caja de seguridad de Spagnuolo
Homenaje local en Malvinas tras la restitución de identidad de tumbas
Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera
En El Nene, otro sábado de 20% de reintegro pagando con Modo
Algunos motociclistas deben suponer que son los reyes del tránsito
Ordenan cambiar la ubicación del kirchnerismo en la Boleta Única
Reapareció Máximo Kirchner y se profundizó la pelea en el PJ
Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos
Cierran una fábrica de motos en Campana y despiden a 50 operarios
Reclamo en el San Martín por el mal estado de una sala de neonatología
Actividades: circo para los más chicos, concurso literario, feria y baile
El cuento más cruel: despojaron a una jubilada de sus ahorros
Lo sorprendieron robando una bici en el Centro y tenía pedido de captura
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La sexta fecha del Clausura de Primera División tendrá esta tarde varios partidos de interés. Desde las 13 (se adelanta el horario por una cuestión de organización, porque juega Estudiantes), el Centro de Fomento Los Hornos, puntero con 13 unidades, buscará consolidar su posición de privilegio, cuando reciba en 58 y 132, a Las Malvinas (tercero, con 10), en uno de los encuentros más destacados.
Mientras que el escolta, Unidos de Olmos (12 puntos), espera en 184 entre 43 y 44, a Alumni (octavo, con 5). El otro partido de interés será el que protagonizarán en Berisso (8 y 69), Estrella tercero con 10) y ADIP (también con 10). Además, esta tarde se jugará el clásico entre Everton y Nueva Alianza. El partido tendrá como escenario el predio Pachi Funes, de 7 y 629.
La jornada se completa con el siguiente cuadro de partidos: San Lorenzo (VC) vs. Polideportivo Gonnet (6 y 485); CC. Tolosano vs. CRIBA (528 bis y 115); Asociación Brandsen vs. CRISFA (52 y 161) y Asociación Iris vs. CF. Ringuelet (143 y 517).
La sexta fecha del Clausura de Primera B también tendrá partidos para tener en cuenta. Por ejemplo, en 21 y 78, Villa Lenci (noveno con 6 puntos) recibe al puntero, Villa Montoro (13).
El equipo de La Feria buscará sumar una nueva victoria que le permita consolidarse al frente de las posiciones. Mientras que el escolta, Curuzú (12), recibe en 411 y 21A de Defensores de City Bell. Los otros partidos: Talleres vs. Expreso Rojo (66 y 174); Porteño vs. Peñarol (Mitre y Alsina, Ensenada); 5 de Mayo vs. San Martín (Quintana y Uruguay, Ensenada); Romerense vs. La Plata FC (517 y 168); Argentino (J) vs. For Ever (18 y 460) y Tricolores vs. Comunidad Rural (2 y 611).
Y por la sexta fecha del Proyección, Ateneo Popular (líder con 10) recibe a NV. Argüello (117 y 532) y Banco Provincia (también líder con 10), espera por 9 de Julio (17 y 476). Además, Pol. Gonnet vs. Los Dragones (501 y 141) y U. del Dique vs. Universitario (47 y 129).
LE PUEDE INTERESAR
Lanús venció a I. Rivadavia y se acomodó en la Zona B
LE PUEDE INTERESAR
Newell’s y una victoria que le dio oxígeno
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí