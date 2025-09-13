Fomento defiende la punta del Clausura

La sexta fecha del Clausura de Primera División tendrá esta tarde varios partidos de interés. Desde las 13 (se adelanta el horario por una cuestión de organización, porque juega Estudiantes), el Centro de Fomento Los Hornos, puntero con 13 unidades, buscará consolidar su posición de privilegio, cuando reciba en 58 y 132, a Las Malvinas (tercero, con 10), en uno de los encuentros más destacados.

Mientras que el escolta, Unidos de Olmos (12 puntos), espera en 184 entre 43 y 44, a Alumni (octavo, con 5). El otro partido de interés será el que protagonizarán en Berisso (8 y 69), Estrella tercero con 10) y ADIP (también con 10). Además, esta tarde se jugará el clásico entre Everton y Nueva Alianza. El partido tendrá como escenario el predio Pachi Funes, de 7 y 629.

La jornada se completa con el siguiente cuadro de partidos: San Lorenzo (VC) vs. Polideportivo Gonnet (6 y 485); CC. Tolosano vs. CRIBA (528 bis y 115); Asociación Brandsen vs. CRISFA (52 y 161) y Asociación Iris vs. CF. Ringuelet (143 y 517).

VILLA MONTORO VA POR MÁS

La sexta fecha del Clausura de Primera B también tendrá partidos para tener en cuenta. Por ejemplo, en 21 y 78, Villa Lenci (noveno con 6 puntos) recibe al puntero, Villa Montoro (13).

El equipo de La Feria buscará sumar una nueva victoria que le permita consolidarse al frente de las posiciones. Mientras que el escolta, Curuzú (12), recibe en 411 y 21A de Defensores de City Bell. Los otros partidos: Talleres vs. Expreso Rojo (66 y 174); Porteño vs. Peñarol (Mitre y Alsina, Ensenada); 5 de Mayo vs. San Martín (Quintana y Uruguay, Ensenada); Romerense vs. La Plata FC (517 y 168); Argentino (J) vs. For Ever (18 y 460) y Tricolores vs. Comunidad Rural (2 y 611).

Y por la sexta fecha del Proyección, Ateneo Popular (líder con 10) recibe a NV. Argüello (117 y 532) y Banco Provincia (también líder con 10), espera por 9 de Julio (17 y 476). Además, Pol. Gonnet vs. Los Dragones (501 y 141) y U. del Dique vs. Universitario (47 y 129).