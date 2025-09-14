Patricia Bullrich cobra protagonismo camino a octubre y oficia de mediadora en la interna libertaria

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

14 de Septiembre de 2025 | 19:20

En traje de candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adoptó un rol central camino a las elecciones nacionales que se celebrarán el 26 de octubre, y trabaja para ser una de las grandes protagonistas durante estas seis semanas de campaña electoral.

Tras la derrota en los comicios bonaerenses, Bullrich se mostró activa en la reformulación de la estrategia y no dudó en interceder en la puja interna que se libra entre los vértices del sulfatado Triángulo de Hierro, bajo la bendición del presidente Javier Milei.

Según se supo, la ministra de Seguridad tomó la palabra durante la primera reunión de la mesa política reducida, que reeditó sus encuentros a pedido del mandatario para evitar “repetir los errores” de la elección por la composición de la Legislatura bonaerense, y pidió darle fin a los conflictos internos que no cesan en La Libertad Avanza.

Luego de que el tuitero Daniel Parisini, mejor conocido como “El Gordo Dan”, y una serie de cuentas libertarias utilizaran sus perfiles en la red social X para exponer sus críticas contra los armadores karinistas Eduardo “Lule” Menem y Sebastián Pareja, a quienes responsabilizan por la abultada derrota por 13 puntos y medio con Fuerza Patria, la funcionaria envió un ultimátum para los que considera conducidos por el asesor presidencial, Santiago Caputo.

“Patricia no habló de nadie en particular, pero pidió terminar con las peleas internas bajo el concepto de que hay que ordenar la tropa como una flecha hasta el 26 de octubre”, revelaron desde su entorno. Durante el primer intercambio de esta semana, luego de las dos primeras reuniones de equipo del lunes a las que asistió, Bullrich pidió “estar todos en una misma línea, una misma campaña y parar cualquier tipo de guerrita interna”.

Ese mismo martes por la tarde también hizo su debut con una silla en la mesa bonaerense encargada de reordenar los lineamientos a seguir para revertir la dura derrota en la provincia de Buenos Aires en los comicios nacionales. Se trata de una instancia desconocida para ella desde su traspaso a las filas violetas dado que antes de la elección del 7 de septiembre, no formaba parte de la lista de asistentes.

Los que la frecuentan detectan que el conflicto interno preocupa desde hace bastante tiempo a la funcionaria que, el mismo domingo, en el búnker de La Libertad Avanza en el salón platense de Gonnet, expuso el tema ante el Presidente y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes seguían los números apartados del resto del Gabinete en una sala privada.

De esta forma, Bullrich detalló su postura respecto a la metodología a adoptar y la forma en la que el espacio debía posicionarse tras la derrota, e insistió en la necesidad de “ordenar lo político” y “reducir los ruidos internos”. Asimismo, propuso además, la idea de reformular el mensaje para que llegue a todos los sectores con la mayor claridad posible. La clave en la que busca hacer foco es “la empatía”.

Pese a que, en más de una oportunidad, el libertario la ubicó en el grupo de los “talibanes” de la administración, la funcionaria apuesta a apelar la empatía para hacer entender a la sociedad que para alcanzar la “estabilización” hay que replicar las recetas de países como Portugal, Grecia o Israel, y redoblar los esfuerzos “sin abandonar en mitad del tratamiento”.

Si bien los números no fueron buenos, la propia Bullrich vio al mandatario muy enfocado en la compleja tarea por revertir el resultado y detectó como “una buena señal” que el lunes 8 de septiembre, el día después de los comicios, el mercado no registró grandes movimientos.

“Hay que achicar el riesgo político para que no se arruine lo que se viene haciendo”, aseguran que repite una y otra vez. “Patricia es un poco así. Ordena y lidera naturalmente”, destacan en su campamento al tiempo que garantizan que cuenta con la completa “habilitación” del mandatario para decir “de frente” todo lo que piensa.

Un ejemplo grafica su nuevo rol dentro del Gabinete. Ese mismo domingo, a horas del revés electoral, en Gonnet, y en ausencia del titular de ministros, Guillermo Francos, fue la propia Patricia Bullrich la que ordenó a cada uno de los ministros y funcionarios a subir al escenario para respaldar al mandatario durante su discurso.

“Hay que subir y pararse detrás de Javier”, se la escuchó repetir por el salón principal durante el cierre de Pareja. “Patricia es central. Tomó el mando de acá a octubre y es natural que así lo haga”, sintetizó ante la Agencia Noticias Argentinas uno de los funcionarios a los que la ministra le trasladó la necesidad de mostrarse en la foto de la derrota escoltando al Presidente.

El vínculo con el PRO y el rol de Mauricio Macri

La desafiliación de Bullrich del PRO, que data de principios de mayo, en el marco de las elecciones porteñas, parece no haber afectado su visión sobre el rol que cumple el partido fundado por el ex presidente Mauricio Macri.

En calidad de primera candidata de LLA a la Cámara de Senadores por la Ciudad de Buenos Aires, la funcionaria sorprendió en los últimos días cuando pidió profundizar el vínculo con el ex mandatario. “Sería bueno hablar con Mauricio (Macri) ahora”, admitió en una entrevista televisiva.

La idea de la ex ministra en la gestión de Cambiemos es fortalecer la coalición que se hizo con el PRO, a poco menos de seis semanas para los comicios, con el objetivo de engrosar el resultado que tiene en mente el próximo octubre y torcer los deseos de Fuerza Patria por la composición del Congreso Nacional.

Para eso, en el Poder Ejecutivo creen que es “tiempo de fortalecer a los propios candidatos nacionales”, por lo que los equipos trabajan para dar inicio formal al período proselitista con la presencia del jefe de Estado, protagonista de la elección, en la provincia de Córdoba.

 

