Terror en un edificio del centro de La Plata: entraron rompiendo la puerta y escaparon

Momentos de terror se vivieron en un edificio del centro de La Plata, durante un intento de robo perpetrado por dos hombres que venían de otro hecho. Ocurrió esta madrugada en la zona de 41 entre 16 y 17.
El intento de robo quedó registrado en la cámara de seguridad. Según se puede ver, dos individuos llegan y, a base de fuerza, logran romper la cerradura de la pesada puerta de vidrio del ingreso.
Una vez dentro, intentaron pasar a la cochera forzando la puerta. Ante el frustrado acto, no llegaron a ingresar a los departamentos y escaparon.
Sin embargo, cuando encararon la puerta para escapar, a uno de ellos se le cayó la capucha que le tapaba el rostro y fue visto por la cámara, objeto que rompieron antes de huir. Los vecinos tienen miedo y piden más seguridad.
Frente a las cámaras que registraron el suceso, Diario EL DIA pudo saber que se trata de los mismos dos delincuentes que entraron a un edificio en el barrio La Loma, poco antes.
La madrugada de ayer, La Loma, volvió a quedar marcada por un golpe delictivo que se caracterizó por ser preciso y violento. Cerca de la 01:00, dos hombres vestidos con indumentaria oscura y con capuchas irrumpieron en un edificio de calle 45 entre 30 y 31 (Léase: https://www.eldia.com/nota/2025-9-14-2-43-36-entraron-a-las-patadas-y-arrasaron-con-todo-policiales ).
Una vez que lograron atravesar esta primera barrera, comenzaron a forzar las puertas de distintos departamentos. En ese marco, uno de ellos, de una patada, destrozó la cerradura del departamento en planta baja “D” y consiguió entrar sin mayores obstáculos.
