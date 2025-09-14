Orfila, tras la derrota de Gimnasia ante Unión en el Bosque: "Nos costó mucho reaccionar"

Alejandro Orfila analizó en la conferencia de prensa la derrota de Gimnasia frente a Unión por 3 a 1 y admitió que al equipo le resultó difícil reaccionar tras el segundo tanto del rival. “Nosotros sabíamos que iba a ser un partido luchado, pero después del segundo gol de ellos nos costó mucho reaccionar”, señaló el DT.

El técnico reconoció que el conjunto santafesino impuso su juego: “Unión ganó muchos duelos y nosotros no pudimos imponernos. Cometimos errores que nos costaron el partido”.

Respecto a las variantes que dispuso, explicó: “Busqué que los que hacen las bandas desequilibren. Por eso metí jugadores de juego para poder tener mayor ofensiva”. Además, justificó las modificaciones de Norberto Briasco y Marcelo Torres: “Las salidas fueron por cuestiones físicas”.

Al ser consultado por el resultado, Orfila no ocultó su malestar: “Estoy disconforme porque era un partido importante para poder sumar. Me duele la derrota, porque era una oportunidad que teníamos y el equipo puso ganas pero no logró imponerse”.

Finalmente, ya pensando en lo que viene, el entrenador remarcó: “Tenemos que ajustar, seguir creciendo y buscar una regularidad importante. Contra Riestra hay que pensar muy bien la estrategia ya que ellos saben como jugar en su cancha".