Orfila, tras la derrota de Gimnasia ante Unión en el Bosque: "Nos costó mucho reaccionar"

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Alejandro Orfila analizó en la conferencia de prensa la derrota de Gimnasia frente a Unión por 3 a 1 y admitió que al equipo le resultó difícil reaccionar tras el segundo tanto del rival. “Nosotros sabíamos que iba a ser un partido luchado, pero después del segundo gol de ellos nos costó mucho reaccionar”, señaló el DT.
El técnico reconoció que el conjunto santafesino impuso su juego: “Unión ganó muchos duelos y nosotros no pudimos imponernos. Cometimos errores que nos costaron el partido”.
Respecto a las variantes que dispuso, explicó: “Busqué que los que hacen las bandas desequilibren. Por eso metí jugadores de juego para poder tener mayor ofensiva”. Además, justificó las modificaciones de Norberto Briasco y Marcelo Torres: “Las salidas fueron por cuestiones físicas”.
Al ser consultado por el resultado, Orfila no ocultó su malestar: “Estoy disconforme porque era un partido importante para poder sumar. Me duele la derrota, porque era una oportunidad que teníamos y el equipo puso ganas pero no logró imponerse”.
Finalmente, ya pensando en lo que viene, el entrenador remarcó: “Tenemos que ajustar, seguir creciendo y buscar una regularidad importante. Contra Riestra hay que pensar muy bien la estrategia ya que ellos saben como jugar en su cancha".
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí