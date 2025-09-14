Embistió a dos nenas con una moto y huyó

El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria
Un accidente de extrema gravedad ocurrió durante las últimas horas en Los Hornos cuando, un adolescente que realizaba maniobras imprudentes en moto, embistió a dos niñas que circulaban por la calle 55 entre 152 y 153.
Según informaron fuentes policiales, las víctimas, de 13 años y seis meses, salieron a realizar una compra cuando fueron impactadas por un joven que, según testigos, ejecutaba un “wheelie” con su moto Honda Wave negra. Tras el choque, el conductor y su acompañante escaparon de inmediato, generando indignación entre vecinos y transeúntes. Una cámara de seguridad registró el momento del accidente.
Las menores fueron trasladadas rápidamente por familiares a la Unidad de Pronta Atención de Los Hornos. La niña mayor sufrió una lesión en la pierna que requirió sutura, mientras que la bebé ingresó somnolienta y fue derivada al Hospital de Niños, donde permanece en observación en sala intermedia, fuera de peligro.
Horas después, el adolescente de 15 años se presentó de manera espontánea en la Comisaría Tercera acompañado de su madre y reconoció su participación en el hecho. La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFI del Joven N°1 de La Plata, bajo la fiscal Carmen Ibarra, quien dispuso las notificaciones correspondientes y el seguimiento del caso según la normativa de menores.
El incidente generó alarma por la imprudencia del conductor y el riesgo que representa circular realizando maniobras peligrosas en espacios urbanos. Las autoridades recuerdan la importancia de la prevención vial y la necesidad de extremar precauciones para proteger a los más chicos, que son los más vulnerables ante este tipo de accidentes.
