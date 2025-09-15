Asaltan a un canillita a punta de pistola en barrio Hipódromo

Con leve suba, el metro cuadrado a construir ya está en $1.865.348
Asentamiento ilegal en Gonnet genera miedo y preocupación en la zona
El campo bonaerense: pérdidas irreversibles y millones de hectáreas afectadas por el agua
“Mamá, me están robando”: extorsionaron a una jubilada para robarle
Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral
Sequías y calor, una vez más, están poniendo en riesgo a los bosques del Sur
Necesitan US$ 6.500 millones para evitar cortes de luz en el verano
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En la madrugada de ayer un canillita fue víctima de un robo mientras realizaba su trabajo de reparto de diarios en la zona de 36 y 118. Según denunció la víctima, todo ocurrió alrededor de las 05:20 horas, cuando se encontraba en ese sector de barrio Hipódromo. “Dame la moto o te pego un tiro en la panza”, fue la feroz advertencia que le dijeron.
El damnificado, de 51 años, declaró que un sujeto lo abordó por la espalda exhibiendo un arma de fuego. El agresor le exigió la entrega de su motocicleta, una Gilera Voge 500DS color negro con porta equipaje, y tras tomarla en su poder, sustrajo también su billetera con documentación personal y tarjetas de crédito y débito. Posteriormente, huyó por la calle 36 en dirección a 122.
La denuncia fue recibida formalmente en la comisaría y se notificó que el caso se encuentra bajo investigación de la Unidad Fiscal de turno, que procura recabar imágenes y otros elementos que permitan identificar al autor del robo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí