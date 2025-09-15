Asaltan a un canillita a punta de pistola en barrio Hipódromo

En la madrugada de ayer un canillita fue víctima de un robo mientras realizaba su trabajo de reparto de diarios en la zona de 36 y 118. Según denunció la víctima, todo ocurrió alrededor de las 05:20 horas, cuando se encontraba en ese sector de barrio Hipódromo. “Dame la moto o te pego un tiro en la panza”, fue la feroz advertencia que le dijeron.

El damnificado, de 51 años, declaró que un sujeto lo abordó por la espalda exhibiendo un arma de fuego. El agresor le exigió la entrega de su motocicleta, una Gilera Voge 500DS color negro con porta equipaje, y tras tomarla en su poder, sustrajo también su billetera con documentación personal y tarjetas de crédito y débito. Posteriormente, huyó por la calle 36 en dirección a 122.

La denuncia fue recibida formalmente en la comisaría y se notificó que el caso se encuentra bajo investigación de la Unidad Fiscal de turno, que procura recabar imágenes y otros elementos que permitan identificar al autor del robo.