En La Plata, una banda delictiva huyó de una casa familiar con dólares, oro y la camioneta de las víctimas

Un violento hecho delictivo tuvo como víctima a una familia en la madrugada de hoy. El episodio se produjo en una vivienda de calle 70, entre 23 y 24, cuando al menos cuatro delincuentes armados ingresaron a la propiedad por los techos y sorprendieron a sus moradores mientras dormían.
El hecho se registró pasadas las 23:30, cuando los asaltantes lograron levantar una persiana para acceder al interior. Una vez dentro, agredieron físicamente al dueño de casa, propinándole golpes en la cabeza, una mano y la nuca. Asimismo, los malvivientes atacaron a su esposa.
Tras someter a la familia, los asaltantes procedieron a robar una importante de objetos de valor. Entre las pertenencias sustraídas se contabilizan dinero en efectivo, dólares, joyas, televisores y diversos electrodomésticos, incluyendo una aspiradora y una pava eléctrica. Además, se llevaron las llaves de la vivienda.
La fuga de los ladrones se concretó utilizando dos vehículos, uno de ellos era la propia camioneta de las víctimas, mientras que un segundo rodado, un Peugeot azul, los esperaba en el exterior. Este último vehículo fue registrado por cámaras de seguridad de la zona, y desde él, un hombre coordinaba el asalto a través de un walkie talkie. Esta modalidad refuerza la hipótesis de que se trató de un grupo organizado.
La Policía arribó al lugar una vez consumado el ilícito. La denuncia fue radicada en la Comisaría 8ª de La Plata. Hasta el momento, no se han reportado detenidos en relación con el caso, aunque no se descarta la intervención de la DDI, a través de su Gabinete de Robos y Hurtos, para dar con los responsables.
