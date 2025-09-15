Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Repudio de las familias denunciantes por la absolución de Marcos Ledesma por abuso sexual

15 de Septiembre de 2025 | 20:30

Luego de que la Justicia ratificó por segunda instancia la absolución del docente de música Marcos Ledesma, quien enfrentaba graves cargos por presuntos abusos sexuales agravados y corrupción de menores cometidos en el Jardín de Infantes N° 914 de La Loma, en 2013, las familias denunciantes manifestaron su repudio.

El fallo fue ratificado por unanimidad en la Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense, integrada por los jueces Daniel Alfredo Carral y Ricardo Ramón Maidana. Dos madres de las víctimas compartieron una carta abierta donde mencionan la situación que atraviesan tras la decisión judicial: “Han transcurrido doce años desde que el mundo se vino abajo, todo se derrumbó al escuchar de nuestros hijos la revelación del secreto más temido”.

“Un profe que pisoteó las flores más puras del jardín, llevando tristeza a todas las familias. Aparecieron entonces los buitres, esos abogados que te instan a la inacción para que todo quede en la nada, enviados vaya a saber por quién, aunque tenemos nuestras sospechas”, sigue la carta.

“Nos han dicho que fue una falsa denuncia, que la causa estaba armada por una mamá. Nosotros decimos que fue real, que una falsa denuncia no perdura doce años ni llega a juicio. Despejamos el camino de aves rapaces y encontramos la ayuda que necesitábamos, dos abogados con el corazón al descubierto que nos ayudaron a recorrer tan difícil camino", continúan las familias.

En tanto, para cerrar, apuntaron contra quienes participaron del juicio, desde la máxima autoridad hasta los fiscales y perito oficial: “Fueron los que causaron el mayor daño adrede, para que las cosas salgan como salieron, absolviendo al profe Marcos por el beneficio de la duda razonable. Desestimaron las cámaras Gesell por la incorrecta actuación del fiscal y la perito, sumado a ello la ausencia de la jueza de garantías. Desestimaron el reconocimiento médico legal realizado en algunas de las víctimas, y también dejaron de lado todo lo secuestrado en el allanamiento”.

Ledesma, absuelto

El juicio inicial estuvo presidido por el Tribunal Oral Criminal V de La Plata, compuesto por los jueces Carmen Palacios Arias, Ezequiel Medrano y Ramiro Fernández Lorenzo, quienes habían decidido absolverlo por unanimidad, desestimando las solicitudes de condenas de entre 38 y 50 años de prisión realizadas por la fiscalía y los abogados querellantes.

La defensa, liderada por la abogada Patricia Perelló, sostuvo desde el inicio que las acusaciones carecían de sustento probatorio. Perelló también cuestionó la objetividad de algunos actores del proceso, incluyendo a fiscales y denunciantes, al asegurar que la instrucción estaba basada en denuncias impulsadas por motivaciones personales.

El juicio oral comenzó el lunes 12 de agosto del año pasado, pero las denuncias datan de 2013, cuando los menores tenían entre 3 y 4 años de edad y asistían al jardín de infantes 914. El acusado, Marcos Ledesma, en ese momento trabajaba como profesor de música en la institución.

Luego de que se conocieran las denuncias en su contra, Ledesma se dio a la fuga y cayó el 20 de febrero de 2016, en una vivienda de la localidad de Los Hornos. Quedó detenido hasta 2018, cuando fue liberado por la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías al considerar que se excedió el plazo razonable de arresto sin sentencia. Por esto mismo, llegó al proceso judicial en libertad.

