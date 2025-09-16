Sacó el celular en el tren para responder y se lo arrebataron

Un joven estudiante universitario de 19 años se convirtió ayer en blanco de un atraco en la estación de Ringuelet del tren Roca.

Según pudo saber este diario, alrededor de las 16:30, sacó su teléfono para contestar un mensaje de texto.

Fue entonces cuando un hombre, vestido con zapatillas blancas, short gris y remera negra, introdujo el brazo por la ventana del vagón y le arrebató el celular.

El robo, breve pero impactante, dejó a la víctima sorprendida por la rapidez y audacia del atacante.

Sin intercambio de palabras ni posibilidad de reacción, el delincuente huyó a pie, llevándose consigo un teléfono celular.

La escena reflejó la vulnerabilidad de los pasajeros y la facilidad con la que se aprovecha un descuido dentro de la unidad ferroviaria.

Testigos señalaron que el sospechoso sería un sujeto que usualmente sube a la unidad con el objetivo de pedir colaboraciones monetarias y que, cuando no le dan, “se torna hostil”.