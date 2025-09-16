"Disco rayado": dura crítica de Kicillof a Milei, que dijo que "la economía está mucho peor"
"En llamas": las tropas israelíes avanzan para tomar la ciudad de Gaza
El ejército israelí anunció este martes el lanzamiento de una gran ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza, después de que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, advirtiera a Hamás que solo quedan unos días para alcanzar un acuerdo. Desde hace un mes, Israel ha intensificado sus ataques sobre la principal urbe del enclave, que presenta como uno de los últimos bastiones del movimiento islamista palestino.
"La ofensiva principal en Ciudad de Gaza comenzó la pasada noche" y "sabemos que hay miles de terroristas de Hamás", entre 2.000 y 3.000, indicó un responsable militar. "Estamos avanzando hacia el centro" de la localidad, donde siguen viviendo cientos de miles de personas, añadió.
Horas antes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que el mayor núcleo urbano del asolado territorio palestino quedó "en llamas" tras los ataques. "No cederemos y no daremos marcha atrás hasta que se cumpla la misión", afirmó.
Testigos informaron de "un bombardeo intenso e implacable sobre Ciudad de Gaza", gran parte de la cual ya está en ruinas tras casi dos años de guerra desde el mortal ataque del grupo islamista Hamás del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la contienda. "Hay muchas personas atrapadas bajo los escombros y podemos oír sus gritos", dijo Ahmed Ghazal, un residente de 25 años.
El portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal, dijo hoy que ataques israelíes sobre un complejo residencial cercano a la plaza Al Shawa dejaron "muertos, heridos y desaparecidos" en la zona. En total, cifró en 27 los muertos en el enclave, principalmente en Ciudad de Gaza, aunque advirtió que el número "sigue aumentando". El ejército israelí también atacó la sureña ciudad de Jan Yunis, agregó.
Las restricciones a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades para acceder a muchas zonas impiden a la prensa verificar de forma independiente los detalles proporcionados por ambas partes.
Antes de concluir su visita a Israel, Rubio prometió el "apoyo inquebrantable" de su país a Israel en su objetivo de eliminar a Hamás en Gaza. Un firme respaldo manifestado el lunes durante su encuentro con el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien ordenó al ejército la conquista de Ciudad de Gaza.
"Creemos que disponemos de una ventana muy breve de tiempo para llegar a un acuerdo. Ya no tenemos meses, sino probablemente días", dijo refiriéndose a las nuevas operaciones. Rubio afirmó que la solución diplomática en la que Hamás se desmilitariza es la preferida por Washington, pero "a veces, cuando se trata con un grupo de salvajes (...), eso no es posible".
Rubio visitó este martes Catar, otro socio cercano de Washington y país que consideró como el único capaz de mediar sobre Gaza, a pesar del ataque israelí de la semana pasada contra líderes de Hamás en su capital, Doha. "Si hay algún país en el mundo que pueda ayudar a poner fin a esto mediante una negociación, ese es Catar", aseguró Rubio, que se reunió con el emir. Esta visita se da un día después de una reunión entre más de 50 dirigentes árabes y musulmanes en Doha, quienes pidieron "reconsiderar" las relaciones diplomáticas y económicas con Israel e instaron a Washington a presionar para contener a su aliado.
Trump, quien criticó fuertemente este ataque, aseguró el lunes que Israel "no volverá a golpear [más] en Catar". Las potencias europeas han instado sin éxito a Israel a detener su nueva campaña en Gaza y alertan de la crisis humanitaria en el territorio, donde la ONU determinó el mes pasado que un millón de personas se enfrentaban a la hambruna, una conclusión rechazada por Israel. Este martes, una comisión internacional independiente de investigación de la ONU acusó a Israel de cometer un "genocidio" en Gaza con el fin de "destruir" a los palestinos, responsabilizando a Netanyahu y a otros dirigentes israelíes. No obstante, Israel criticó categóricamente un "informe sesgado y falso".
En el ataque de Hamás de 2023, los comandos islamistas mataron en Israel a 1.219 personas, la mayoría de ellas civiles, según un recuento basado en fuentes oficiales. De las 251 personas secuestradas el 7 de octubre, 47 siguen cautivas en Gaza, 25 de las cuales fallecieron, de acuerdo con el ejército israelí. La campaña de represalia israelí ya deja más de 64.900 fallecidos en Gaza, también civiles en su mayor parte, según cifras del Ministerio de Salud local, que la ONU considera fiables.
