Apareció la plata, pero el reparto de ATN para pocos

En un contexto de tensión fiscal y ajuste económico, el manejo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por parte del gobierno de Javier Milei ha encendido el debate político, generando denuncias de discriminación por parte de gobernadores provinciales, que sólo pedían un “criterio razonable” para la distribución de esos fondos, que ya no parecen de emergencia. Lo cierto es que la provincia de Buenos Aires, la que más aporta en la coparticipación, se volvió a quedar con las manos vacías.

El Gobierno nacional transfirió $12.500 millones a cuatro provincias por ese mismo concepto. La más beneficiada fue Misiones, $4.000 millones. Le siguen Entre Ríos y Santa Fe, $3.000 millones y Chaco por $2.500 millones, según precisó un informe de la consultora Politikón Chaco.

El trabajo precisa que, “si bien aún no se conoce con exactitud el tipo de emergencia manifestada que motivó estos envíos, lo relevante del caso es que se dio en un contexto de conflicto por este mismo instrumento y que, además, ya supera con creces lo transferido durante todo el pasado mes de agosto, cuando fueron apenas $3.000 millones”.

“Entre Ríos es la provincia que sacó ventaja este último tiempo, ya que el único envío de agosto fue para esa provincia y sumó otro ATN en septiembre, totalizando así $6.000 millones en ATN en los últimos dos meses”, añadió el parte. En esa provincia hay una alianza electoral entre los oficialismos provincial y nacional: el gobernador Rogelio Frigerio cerró el acuerdo con La Libertad Avanza y presentan candidatos en conjunto.

Lo mismo ocurre en Chaco, otra de las provincias beneficiadas con ATN durante septiembre: los cabezas de lista para diputados y para senadores son de LLA que va en alianza con el oficialismo chaqueño. En este marco, cabe recordar que los gobernadores Frigerio y Zdero fueron dos de los tres invitados a la primera reunión de la Mesa Federal (el otro fue Cornejo, de Mendoza), lanzada por el Gobierno nacional luego de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. El otorgamiento de ATN a esas dos provincias podría ser vista en clave electoral.

Los casos de Santa Fe y Misiones, las otras dos provincias beneficiadas, son distintos: no fueron convocados por la Casa Rosada y sus gobernadores sostuvieron importantes críticas hacia el oficialismo nacional en el último tiempo, además de que no tienen alianzas electorales en sus distritos.