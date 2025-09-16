Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Murió Robert Redford a los 89 años: dolor por el actor que se transformó en leyenda de Hollywood

Murió Robert Redford a los 89 años: dolor por el actor que se transformó en leyenda de Hollywood
16 de Septiembre de 2025 | 09:24

Escuchar esta nota

El actor estadounidense Robert Redford murió este  martes a los 89 años, en su domicilio en Utah, y pasó a ser una leyenda de Hollywood. 

La triste noticia la confirmó Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK, en un comunicado de prensa. Según detalló, el actor murió mientras dormía a la madrugada de este martes 16 de septiembre. 

Robert Redford no solo dejó una importante huella en el cine, sino también en lo social. El actor promovió causas ambientales e impulsó el movimiento cinematográfico independiente con sede en Sundance, que es uno de los festivales de cine independiente más importantes del mundo. 

El actor protagonizó grandes clásicos del cine como Dos hombres y un destino (1969), El golpe (1973), Todos los hombres del presidente (1976) y Memorias de África (1985), consolidándose como uno de los actores más influyentes del siglo XX.

En su larga carrera fue galardonado con dos Óscar por su rol como actor y un Globo de Oro como “Mejor director” por Ordinary People. 

