Venezuela, en la mira: EE UU “bajó” otra lancha narco

Hace dos semanas, el ejército de EE Uu ejecutó otro ataque contra una lancha que transportaba drogas desde Venezuela / Captura de video

El presidente Donald Trump afirmó que el ejército de Estados Unidos atacó otro bote que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela, y que mató a tres personas a bordo de la embarcación.

“El ataque se lanzó mientras estos narcoterroristas confirmados de Venezuela estaban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (un arma mortal que envenena a los estadounidenses) con destino a Estados Unidos”, dijo Trump en una publicación en Truth Social. “Estos cárteles de tráfico de drogas extremadamente violentos representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, para la política exterior y los intereses vitales de Estados Unidos”.

Hace dos semanas, el 2 de septiembre, el ejército estadounidense ejecutó otro ataque contra lo que el gobierno de Trump dijo era una lancha rápida que transportaba drogas desde Venezuela, en el cual mató a 11 personas.

En declaraciones a periodistas en el Despacho Oval más tarde, Trump expresó ayer que el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, le había mostrado imágenes del nuevo ataque.

Cuando se le preguntó qué pruebas tenía Estados Unidos de que el bote transportaba drogas, Trump respondió: “Tenemos pruebas. Sólo hay que ver la carga que quedó esparcida por todo el océano: grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todas partes”.

Estados Unidos justificó el primer ataque con el argumento de que era una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia su territorio.

Pero varios senadores estadounidenses, demócratas y algunos republicanos, han manifestado su insatisfacción con la justificación del gobierno y cuestionaron la legalidad de esas acciones. Lo ven como un posible abuso de la autoridad ejecutiva, en parte por el uso del ejército para propósitos policiales.

“DEFENSA PROPIA”

El gobierno de Trump ha alegado defensa propia como justificación legal para el primer ataque, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dice que los cárteles de drogas “representan una amenaza inmediata” para su nación.

Funcionarios estadounidenses indicaron que el ataque de principios de este mes tuvo como objetivo al Tren de Aragua, una pandilla criminal venezolana designada por Estados Unidos como organización terrorista. E indicaron que vendrían más ataques militares a objetivos de drogas, ya que Estados Unidos pretende “declarar la guerra” a los cárteles. Trump no especificó si el Tren de Aragua también fue el objetivo del ataque de ayer.

El gobierno de Trump ha criticado específicamente al presidente venezolano Nicolás Maduro por el flagelo de las drogas ilegales en las comunidades estadounidenses.

Maduro, durante una conferencia de prensa realizada ayer más temprano, acusó al gobierno de Trump de usar señalamientos de narcotráfico como excusa para una operación militar cuyas intenciones son “amedrentar” y “buscar un cambio de régimen” en el país sudamericano.

El gobernante chavista también repudió lo que describió una operación realizada el fin de semana en la que 18 marines de Estados Unidos tomaron por asalto un barco pesquero venezolano en el Caribe.

“¿Qué buscaban? ¿Atún? ¿Qué buscaban? ¿Un kilo de pargo? ¿Quién dio la orden en Washington para que un destructor misilístico mandara a 18 marines armados a allanar un buque pescador de atún?”, cuestionó. “Estaban buscando un incidente militar. Si los muchachos atuneros hubieran tenido algún tipo de armas y accionan armas estando en jurisdicción venezolana hubiera sido el incidente militar que están buscando los extremistas que quieren una guerra en el Caribe”.

Hablando con Fox News ayer, Rubio reiteró que Estados Unidos no ve a Maduro como el líder legítimo de Venezuela, sino como el jefe de un cártel de drogas. Rubio ha descripto a Venezuela en varias ocasiones como un vestigio de la ideología comunista en el hemisferio occidental.

“No vamos a permitir que un cártel, operando o disfrazado como gobierno, opere en nuestro propio hemisferio”, dijo Rubio.

EL EJÉRCITO CONTRA LOS CÁRTELES

Tras el primer ataque militar contra un bote que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela, Rubio indicó que Trump iba a “usar el ejército de Estados Unidos y todos los elementos del poder estadounidense para atacar a los cárteles que están atacando a Estados Unidos”. Aparentemente, la lancha había dado la vuelta y se dirigía de regreso a la costa cuando fue atacada. Rubio afirmó que no sabía si eso era exacto.

“Lo que necesita comenzar a suceder es que algunos de estos botes deben ser destruidos”, señaló Rubio. “No podemos vivir en un mundo donde de repente dan la vuelta y entonces no podemos tocarlos más”.

Sin relaciones diplomáticas desde 2019, Estados Unidos y Venezuela retomaron acercamientos este año mediante delegados para tratar temas como el canje de prisioneros y la deportación de migrantes venezolanos. Pero el aumento de la recompensa por Maduro (50 millones de dólares) y el despliegue militar echó por tierra las vías de comunicación con Estados Unidos.