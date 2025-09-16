VIDEO. La China Suárez mostró como sus hijos empiezan a adaptarse con el idioma turco

Videos en su cuenta de Instagram. Así, la China Suárez mostró como sus hijos empiezan a adaptarse con el idioma turco.

María Eugenia China Suárez compartió, a través de sus redes imágenes en donde se puede observar momentos íntimos de su estancia en Estambul, Turquía.

Son las clases de turco que toman sus hijos y también exhibió su avance con el idioma. En una mesa con los apuntes de estudio, la China filmó a Rufina, su hija mayor Rufina, producto de su relación con Nicolás Cabré, contando del 1 al 14 en turco.

Recordemos que, en principio la niña se quedaría a vivir en Turquía junto a su madre y el delantero del Galatasaray Spor Kulübü, por lo que irá a una escuela bilingüe, un establecimiento a donde asisten niños de todas partes del mundo.

Asimismo, la China Suárez también mostró a Amancio y Magnolia, sus dos hijos pequeños que tuvo con el actor chileno Benjamín Vicuña, diciendo algunas palabras y frases como “hola”, “cómo estás” y “te quiero” en idioma turco.