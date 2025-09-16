VIDEO. En las redes: imágenes de Lamine Yamal y Nicki Nicole súper enamorados 

En las redes: imágenes de Lamine Yamal y Nicki Nicole súper enamorados

El futbolista no se guardó nada. Lamine Yamal prendió las redes con su última publicación, mostrándose muy enamorado de su flamante novia, Nicki Nicole.

Así, la mencionada pareja comienza a posicionarse como el romance del momento.

“Solo Dios puede”, escribió el futbolista en su nuevo posteo en Instagram, con una serie de imágenes de su vida a lo largo de estos días.

En una de las últimas fotos del carrete, destaca una foto del joven sin remera siendo abrazado desde atrás por la cantante rosarina.

La misma imagen que compartió con sus seguidores tiene un significado especial, ya que es la que el futbolista tiene de fondo de pantalla, según se pudo observar en un reciente video.

“Hermano, ¿por qué sonríes al móvil?”, le decía su compañero de la Selección, Nico Williams, quien captó al futbolista infraganti. “Mi chaval está enamorado”, se burló.