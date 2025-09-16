Crimen de Kirk: rastros complican al sospechoso

El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"
El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"
Los rastros de ADN hallados en la escena del asesinato del influencer conservador estadounidense Charlie Kirk coinciden con el ADN del sospechoso Tyler Robinson, según declaró ayer el director del FBI, Kash Patel.
Robinson, de 22 años, fue arrestado el jueves pasado tras una persecución de 33 horas y se espera que sea acusado formalmente por el asesinato a fines de esta semana.
Las autoridades dijeron que el sospechoso utilizó un rifle de francotirador para matar a Kirk con una sola bala en el cuello, desde una azotea. “Puedo informar que el ADN hallado en la toalla que envolvía el arma y el ADN en el destornillador han sido procesados positivamente y corresponden al sospechoso bajo custodia”, dijo Patel en Fox News, en referencia a un destornillador recuperado en la escena.
Patel también habló de una nota que se cree que Robinson escribió antes del crimen. La nota decía “básicamente ‘tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk’, y voy a aprovecharla. Esa nota fue escrita antes del tiroteo”, explicó Patel. “Aunque fue destruida, hemos encontrado evidencia forense de la nota” en el hogar familiar del presunto asesino, dijo el director del FBI. Kirk, un estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump, murió de un disparo el miércoles durante un evento en una universidad de Utah. Era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point.
Kirk utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los derechos transgénero, y difundía fragmentos de sus interacciones en debates durante sus numerosos eventos universitarios.
El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que Robinson mantenía una relación sentimental con un compañero de cuarto transgénero y tenía “ideología izquierdista”.
