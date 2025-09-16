Escala la tensión y, entre críticas, Pedro Sánchez pide boicotear a Israel

El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió ayer que Israel sea excluido de las competiciones deportivas después de que activistas propalestinos interrumpieran el domingo la etapa final de la Vuelta a España en caóticas escenas en Madrid. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel respondió llamando a Sánchez “antisemita y mentiroso”.
Las tensiones entre los países han escalado en las últimas semanas, ya que el gobierno de izquierda de España expresó su apoyo a los manifestantes que interrumpieron varias etapas de la Vuelta, incluida la última el domingo en Madrid, debido a la participación de un equipo israelí.
Ante miembros de su Partido Socialista Obrero Español, Sánchez expresó que Israel, al igual que Rusia, debería ser boicoteado de los eventos deportivos internacionales debido a su campaña militar en Gaza.
“Ya está sucediendo, hemos visto cómo gobiernos europeos están diciendo que mientras dure la barbarie que Israel no puede utilizar cualquier plataforma internacional para blanquear su presencia”, dijo Sánchez. “Las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales”. ¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa Israel tras la invasión de Gaza?”, añadió.
Sánchez habló al día siguiente de que el final de la Vuelta se acortara cuando manifestantes propalestinos que se oponían a la participación del equipo israelí Israel Premier Tech lanzaron vallas a la ruta y se enfrentaron con la policía cerca de la línea de meta. Las autoridades informaron que dos personas fueron arrestadas y 22 resultaron heridas, ninguna de gravedad.
El gobierno de España expresó simpatía con los manifestantes y sugirió que el equipo Israel Premier Tech debería haberse retirado de la carrera. El equipo eliminó el nombre del equipo de sus uniformes pero permaneció en la carrera hasta el final.
En tanto, la oposición de derecha responsabilizó a Sánchez de haber alentado las protestas de Madrid contra Israel. Para el líder del conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, España hizo el “ridículo internacional” que fue “televisado en todo el mundo”, durante la citada competencia, pero Sánchez afirmó que las protestas propalestinas que marcaron esta edición de la Vuelta Ciclista a España lo llenan de “orgullo”.
El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, criticó a Sánchez con una publicación en X que incluía un enlace de video al discurso del líder español. “Un antisemita y un mentiroso”, escribió Saar. “¿Invadió Israel a Gaza el 7 de octubre o el estado terrorista de Hamás invadió Israel y cometió la peor masacre contra los judíos desde el Holocausto?”
La guerra en Gaza comenzó cuando militantes liderados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a 251. Quedan 48 rehenes en Gaza e Israel cree que 20 siguen vivos. La ofensiva de represalia de Israel ha matado a más de 67.000 palestinos según el Ministerio de Salud de Gaza.
