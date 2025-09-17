Pedido de justicia por los músicos atropellados

A casi cuatro meses del trágico choque en Melchor Romero que costó la vida a los músicos Franco Giampieri (33) y Jeremías Martínez (31), su único sobreviviente, Esteban Acosta, continúa la lucha por justicia junto a las familias de sus amigos. El accidente ocurrió el 18 de mayo en la intersección de 161 y 520, cuando una Ford Ranger embistió al grupo, provocando la muerte inmediata de Giampieri y Martínez y dejando a Acosta con graves heridas.

“Van a cumplirse cuatro meses y los culpables siguen prófugos”, afirmó Esteban, que mantiene contacto constante con los familiares de las víctimas para dar con el autor del embiste, sobre quien pesa un pedido de captura.

Para exigir avances en la investigación, este viernes 19 de septiembre a las 8 hs, Esteban y los familiares de las víctimas se movilizarán hacia la UFI Nº12, donde sigue la causa, reclamando justicia y celeridad en el esclarecimiento del hecho que conmocionó a toda la comunidad.