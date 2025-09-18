Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El enojo de Camilota, la hermana de Thiago Medina: “Esa pregunta metétela en el bolsillo”

18 de Septiembre de 2025 | 15:47

Georgina Barbarossa y su equipo de A la Barbarossa entrevistaron a Camila Deniz, más conocida como Camilota, para obtener información sobre el estado de salud de Thiago Medina.

Analía Franchín quiso saber si estaba todo bien con Daniela Celis, la ex de Thiago, y Camilota se ofendió con la consulta. "¿Está todo bien con Daniela?", preguntó y la respuesta fue lapidaria: “Mirá, yo en este momento te voy a faltar respeto y con mucho dolor y con la mano en el corazón. No se pregunta eso".

“Está todo bien. Acá tenemos que estar unidos como familia, no necesitamos chusmerios, sinceramente te lo digo. ¿Sabés por qué? Porque nadie está metido acá parada como estoy metida yo y toda la familia. Así que tu pregunta te la podés guardar en el bolsillo. ¿Sí? Con la mano en el corazón te digo”, siguió Camila.

La joven se angustió y optó por abandonar el móvil: “No es el momento, me voy. No es el momento de hacer esa pregunta y está todo bien”. Georgina Barbarossa tomó la palabra y se disculpó: “Camila, no era la intención. No era la intención lastimarte ni lastimarlos a ninguno, mi amor. A ninguno”.

