Más aranceles y sanciones de la UE a Israel por la guerra

La Unión Europea (UE) presentó ayer su plan más duro hasta la fecha para presionar a Israel a poner fin a la guerra en Gaza en Gaza. Kaja Kallas, la jefa de política exterior de la UE, instó a las 27 naciones miembros a aumentar los aranceles sobre algunos productos israelíes e imponer sanciones a 10 líderes de Hamás, colonos israelíes y dos miembros del gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu: el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir y el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich. Las sanciones congelarían cualquier activo europeo de los individuos y les prohibirían viajar dentro de la UE.
