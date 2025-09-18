Máxima tensión: tropas israelíes siguen su avance sobre Ciudad de Gaza

El golpe político se lo dieron los aliados y los gobernadores
Las tropas y tanques israelíes se adentraron más en Ciudad de Gaza ayer, mientras más personas huían del área devastada. Los ataques cortaron los servicios de teléfono e internet, dificultando que los palestinos pudieran llamar ambulancias durante la nueva ofensiva militar.
Mientras tanto, el número de palestinos muertos en la guerra entre Israel y Hamás superó los 65.000, según funcionarios de salud gazatíes, que forman parte del gobierno dirigido por el grupo extremista islámico.
El ejército israelí dijo que unidades de artillería y la fuerza aérea habían atacado la ciudad más de 150 veces en los últimos días, antes de que las tropas terrestres avanzaran. Los ataques derribaron torres de gran altura en áreas con campamentos de tiendas densamente poblados. Israel afirma que Hamás utilizaba las torres para vigilar a las tropas.
Los entes reguladores dijeron que los servicios de teléfono e internet cortados dificultaban la capacidad de los palestinos para pedir ayuda, coordinar evacuaciones o compartir detalles de la ofensiva que comenzó el lunes y tiene como objetivo tomar el control total de la ciudad.
El ejército dijo que estaba revisando el incidente y que no apunta deliberadamente a las redes de comunicación pública.
Se estima que 1 millón de palestinos vivían en la región de Ciudad de Gaza antes de que comenzaran las advertencias de evacuación previas a la ofensiva. El ejército israelí estima que 350.000 personas han abandonado la ciudad.
Cabe recordar que la guerra se desencadenó tras el ataque del 7 de octubre de 2023 liderado por Hamás en suelo israelí, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a 251 más. Cuarenta y ocho rehenes permanecen en Gaza, y se cree que menos de la mitad están vivos.
