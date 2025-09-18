Le apoyó una tijera en el cuello y le pidió: “Dame la plata”

El golpe político se lo dieron los aliados y los gobernadores
Un hombre que circulaba en su vehículo por calle 508 y 17, en Gonnet, fue víctima de un violento robo. El hecho tuvo lugar durante la madrugada de ayer. Según pudo saber este diario, un sujeto se le aproximó en bicicleta.
Al principio pensó que se dirigía al mismo lugar que él pero, en un abrir y cerrar de ojos, se le abalanzó y le apoyó una tijera en el cuello. Luego le exigió: “Dame la plata y apaga el auto”. Bajo la amenaza, entregó su billetera, que contenía dinero en efectivo y documentación personal.
El agresor vestía un conjunto deportivo azul y blanco. Tras el atraco huyó de inmediato por calle 17, en dirección a la parte trasera del Hospital de Gonnet. La víctima no sufrió lesiones físicas. El caso quedó caratulado como robo calificado.
