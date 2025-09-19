Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Qué se discutió en la cabina de CONMEBOL

LOS AUDIOS DEL VAR.- Explicaron por qué no revisaron la expulsión a Plata en Flamengo - Estudiantes

19 de Septiembre de 2025 | 11:46

La polémica expulsión de Gonzalo Plata en la victoria 2-1 de Flamengo a Estudiantes por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores sumó un nuevo capítulo con la difusión de los audios del VAR, que dejaron en evidencia cómo fue la intervención en la jugada que terminó condicionando al conjunto brasileño y por qué no tomaron acción.

En la cabina estuvieron Nicolás Gallo como VAR y David Rodríguez como AVAR, acompañando al árbitro principal Andrés Rojas. Al momento de la sanción, el diálogo indicaba: “¿Qué sacó? Doble amarilla”, preguntaron desde el VAR cuando Rojas mostró la tarjeta que derivó en la expulsión del ecuatoriano.

Ante esa situación, el colombiano Gallo dejó en claro los márgenes de acción que tenía la asistencia tecnológica: “Ahí no puedo entrar”, dijo, explicando que al tratarse de una segunda amonestación no corresponde la revisión del VAR, salvo que se tratara de una roja directa o una confusión de identidad.

El análisis también dejó entrever otra cuestión: la jugada fue fuera del área, lo que descartó un eventual penal que, en ese caso, sí hubiera habilitado la intervención. “Juega el balón el 50. Fuera del área. No tengo cómo entrar allí”, cerró la conversación.

Los audios, difundidos por la Conmebol, no hicieron más que reavivar la bronca en Flamengo, que se sintió gravemente perjudicado.

En el lado Pincha, por su parte, la lectura fue opuesta: en Estudiantes sostienen que la decisión arbitral estuvo ajustada al reglamento y que los audios dejan claro que no hubo errores de procedimiento.

