Política y Economía

La Junta Electoral bonaerense autorizó abrir 18 urnas de once distritos

La Junta Electoral bonaerense autorizó abrir 18 urnas de once distritos
19 de Septiembre de 2025 | 12:18

Escuchar esta nota

Tras finalizado el escrutinio definitivo en las elecciones legislativas que marcó un triunfo de Fuerza Patria por casi 14 puntos sobre La Libertad Avanza, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires convocó a los fiscales partidarios para abrir 18 urnas en mesas de 11 distritos por irregularidades.

Según la resolución oficial, las urnas en cuestión se van a abrir este viernes en el Pasaje Dardo Rocha, lugar donde se llevó a cabo el escrutinio. Para cumplir con el cometido, los apoderados de cada partido político deberán presentarse con los certificados de escrutinio originales de cada mesa a revisar.

En total, la Junta recibió pedidos para abrir 29 mesas, sobre un total de 41.189 mesas que se usaron en los comicios bonaerenses. Sin embargo, por falta de pruebas o porque los apoderados partidarios no ratificaron las solicitudes, 11 fueron rechazados y los 18 restantes se confirmaron.

Se trata de mesas pertenecientes a 11 municipios de distintas secciones cuya revisión no debería cambiar los resultados finales. De acuerdo con la resolución, van a abrir 3 urnas de Berazategui y de Lomas de Zamora; 2 de San Nicolás, Bahía Blanca y Villarino; 1 de La Matanza, General Madariaga, General Pueyrredón, General Belgrano, Monte y Rauch.

Básicamente, el proceso consiste en abrir la urna, extraer el acta o certificado y verificar su contenido. Si la documentación es válida se computarán los votos, pero en caso contrario se van a contar las boletas nuevamente de manera manual. 

