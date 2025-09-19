Colapsó un antiguo puente ferroviario entre Chivilcoy y 25 de Mayo

En medio de las inundaciones que afectan a gran parte de la provincia de Buenos Aires, y mientras rige una alerta por tormentas en el territorio bonaerense para el fin de semana, un antiguo puente ferroviario ubicado entre Chivilcoy y 25 de Mayo se derrumbó sobre el río Salado.

Como reporta La Razón de Chivilcoy, el derrumbe se conoció gracias al administrador de la página de Facebook Recorriendo Pueblos.

El puente formaba parte del tramo de la línea Sarmiento que unía las localidades de Gorostiaga y Anderson. Estaba inactivo desde 1994, aunque lo continuaban usándolo ciclistas y pescadores.

Se cree que colapsó por el fuerte caudal del Salado y las lluvias de los últimos tiempos. También, por el excesivo dragado del río que erosiona el lecho, lo que hace que aumente la fuerza del caudal y afecte los puentes de estructuras debilitadas por el tiempo.