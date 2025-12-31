Hallazgo platense: una nueva era en marcapasos

VIDEO.- Desde el aire: así se vio el apagón que afectó a La Plata esta madrugada
VIDEO.- Desde el aire: así se vio el apagón que afectó a La Plata esta madrugada
¿Brindis sin luz y sin agua en La Plata? El año termina con calor sofocante y una catarata de quejas en los barrios
Escándalo en la Legislatura: la trama detrás de la causa por abusos sexuales, con dos empleados detenidos
Verón abrió su corazón y despidió el 2025 con emotivo mensaje: "No permitir nunca que nos pisen la cabeza"
¡Cambió el pronóstico para La Plata! Anuncian chaparrones para hoy y activan el alerta amarillo por el calor
¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025
El escándalo de la AFA salpica a los campeones del mundo en Qatar 2022
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
¿Te vas a la Costa? Uno por uno, todos los radares en las rutas para evitar fotomultas millonarias
En qué países del mundo ya es 2026: la cuenta regresiva para el Año Nuevo en Argentina
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Corriendo rumbo al 2026: bajo intenso calor, fin de año ¡con carrera en La Plata!
Nafta más cara desde mañana: el Gobierno subió el impuesto al combustible
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Qué se sabe del cierre sin aviso de la Primaria de un colegio privado de La Plata
Qué dice la denuncia de Romina Gaetani: pedirán la detención de Luis Cavanagh
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Por el asueto y el feriado no habrá recolección de residuos a la noche
Cuenta DNI en enero: habrá descuentos todas las semana en carnicerías y promos especiales en la Costa
Cristina Kirchner pasará fin de año internada y crece la inquietud por su estado de salud
Crecen especulaciones sobre volver a las re-re: el pedido de 82 intendentes
¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal
VIDEO. El Tren universitario a boxes por un mes y los usuarios piden mejoras
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La Provincia no repite esquema y sus empleados trabajarán el viernes 2
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Investigadores del Hospital Rossi, la UNLP y el CONICET realizaron un descubrimiento sobre la variabilidad del ritmo cardíaco que abre la puerta a terapias innovadoras
Un avance científico logrado en La Plata podría correr el eje de la cardiología moderna. Un equipo integrado por especialistas del CONICET, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Hospital Interzonal de Agudos “Prof. Rodolfo Rossi” demostró que la variabilidad del ritmo cardíaco no depende exclusivamente del sistema nervioso autónomo, como se creía hasta ahora, sino que está regulada de manera decisiva por una diminuta estructura ubicada en la aurícula derecha del corazón.
El trabajo, publicado en la revista Frontiers in Medicine, se apoya en el análisis de datos de alrededor de 1.500 personas sanas y con distintas patologías, de todas las edades. A partir de esa evidencia, los investigadores proponen que el sistema nervioso autónomo brinda un estímulo basal, pero que es el nodo sinusal —considerado el “marcapasos natural” del corazón— el que modula finamente la variabilidad entre latidos. El hallazgo abre nuevas perspectivas para el diagnóstico y tratamiento de arritmias, miocardiopatías y la enfermedad del nodo sinusal.
“Es importante destacar que muchos procedimientos, protocolos, herramientas diagnósticas y de tratamientos para muchas enfermedades cardíacas se desarrollaron pensando solamente en el sistema nervioso autónomo. A partir de nuestro hallazgo, se abren nuevas posibilidades terapéuticas no invasivas para el abordaje de múltiples condiciones cardiológicas”, explica Isabel Irurzun, líder del avance e investigadora del CONICET.
El equipo descubrió además que el nodo sinusal tiene una estructura fractal que evoluciona a lo largo de la vida. Esa arquitectura, caracterizada por tres exponentes críticos, determina cómo varía el ritmo cardíaco. Según los investigadores, comprender este patrón permite incluso predecir cómo debería desarrollarse un nodo sinusal sano desde la gestación hasta la adultez, y detectar alteraciones tempranas asociadas a enfermedades.
Otro aporte clave del estudio es la relación entre la fibrosis cardíaca y los cambios en la variabilidad del ritmo. “Cuando este proceso afecta al nodo sinusal, su manifestación más temprana es el cambio en la variabilidad del ritmo cardíaco. La secuencia de los latidos es la que se afecta primero, mucho antes que la duración”, señala la cardióloga y electrofisióloga Magdalena Defeo, coautora del trabajo.
Este nuevo marco teórico ya tiene una aplicación concreta: el desarrollo de un marcapasos innovador que incorpora la variabilidad del ritmo cardíaco, una función ausente en los dispositivos actuales. La invención cuenta ya con una patente registrada a nombre del CONICET, la UNLP y el Ministerio de Salud bonaerense.
LE PUEDE INTERESAR
Fin de año con alta afluencia en la Costa Atlántica
LE PUEDE INTERESAR
Crean un gel capaz de restaurar el esmalte dental
“Actualmente los marcapasos tienen un accionar básicamente periódico. Eso puede hacer que se pierda la variabilidad, y es justamente lo que queremos evitar”, afirma Irurzun.
El primer prototipo está siendo construido por el ingeniero biomédico David Alejandro Jorge Tasé, becario doctoral del CONICET, y permitirá que el médico programe el dispositivo según las necesidades de cada paciente, incorporando criterios de control más fisiológicos.
Del trabajo también participaron Laura Delaplace y Carina Tersigni, del Laboratorio de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, y Leopoldo Garavaglia, del Centro de Investigaciones Ópticas, completando un equipo interdisciplinario que posiciona a la ciencia platense en la vanguardia de la cardiología mundial.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí