Información General |PROMETEDORAS PERSPECTIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE ARRITMIAS

Hallazgo platense: una nueva era en marcapasos

Investigadores del Hospital Rossi, la UNLP y el CONICET realizaron un descubrimiento sobre la variabilidad del ritmo cardíaco que abre la puerta a terapias innovadoras

Hallazgo platense: una nueva era en marcapasos

Magdalena Defeo, la cardióloga y electrofisióloga coautora de la investigación / UNLP

31 de Diciembre de 2025 | 00:37
Edición impresa

Un avance científico logrado en La Plata podría correr el eje de la cardiología moderna. Un equipo integrado por especialistas del CONICET, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Hospital Interzonal de Agudos “Prof. Rodolfo Rossi” demostró que la variabilidad del ritmo cardíaco no depende exclusivamente del sistema nervioso autónomo, como se creía hasta ahora, sino que está regulada de manera decisiva por una diminuta estructura ubicada en la aurícula derecha del corazón.

El trabajo, publicado en la revista Frontiers in Medicine, se apoya en el análisis de datos de alrededor de 1.500 personas sanas y con distintas patologías, de todas las edades. A partir de esa evidencia, los investigadores proponen que el sistema nervioso autónomo brinda un estímulo basal, pero que es el nodo sinusal —considerado el “marcapasos natural” del corazón— el que modula finamente la variabilidad entre latidos. El hallazgo abre nuevas perspectivas para el diagnóstico y tratamiento de arritmias, miocardiopatías y la enfermedad del nodo sinusal.

“Es importante destacar que muchos procedimientos, protocolos, herramientas diagnósticas y de tratamientos para muchas enfermedades cardíacas se desarrollaron pensando solamente en el sistema nervioso autónomo. A partir de nuestro hallazgo, se abren nuevas posibilidades terapéuticas no invasivas para el abordaje de múltiples condiciones cardiológicas”, explica Isabel Irurzun, líder del avance e investigadora del CONICET.

El equipo descubrió además que el nodo sinusal tiene una estructura fractal que evoluciona a lo largo de la vida. Esa arquitectura, caracterizada por tres exponentes críticos, determina cómo varía el ritmo cardíaco. Según los investigadores, comprender este patrón permite incluso predecir cómo debería desarrollarse un nodo sinusal sano desde la gestación hasta la adultez, y detectar alteraciones tempranas asociadas a enfermedades.

Otro aporte clave del estudio es la relación entre la fibrosis cardíaca y los cambios en la variabilidad del ritmo. “Cuando este proceso afecta al nodo sinusal, su manifestación más temprana es el cambio en la variabilidad del ritmo cardíaco. La secuencia de los latidos es la que se afecta primero, mucho antes que la duración”, señala la cardióloga y electrofisióloga Magdalena Defeo, coautora del trabajo.

UNA APLICACIÓN CONCRETA

Este nuevo marco teórico ya tiene una aplicación concreta: el desarrollo de un marcapasos innovador que incorpora la variabilidad del ritmo cardíaco, una función ausente en los dispositivos actuales. La invención cuenta ya con una patente registrada a nombre del CONICET, la UNLP y el Ministerio de Salud bonaerense.

“Actualmente los marcapasos tienen un accionar básicamente periódico. Eso puede hacer que se pierda la variabilidad, y es justamente lo que queremos evitar”, afirma Irurzun.

El primer prototipo está siendo construido por el ingeniero biomédico David Alejandro Jorge Tasé, becario doctoral del CONICET, y permitirá que el médico programe el dispositivo según las necesidades de cada paciente, incorporando criterios de control más fisiológicos.

Del trabajo también participaron Laura Delaplace y Carina Tersigni, del Laboratorio de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, y Leopoldo Garavaglia, del Centro de Investigaciones Ópticas, completando un equipo interdisciplinario que posiciona a la ciencia platense en la vanguardia de la cardiología mundial.

