¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?

Estudiantes está cerrando un 2025 inolvidable. Tal vez no haya sido su mejor versión futbolística, pero en lo que a títulos se refiere logró lo que pocos equipos han conseguido en los últimos años en Argentina.

Uno de los emblemas es Santiago Ascacibar, el capitán y referente que parecía tener todo acordado -según la prensa de Buenos Aires- con River primero y con Boca después. Se habló de ofertas, sondeos y ofrecimientos. Casi que antes de la final contra Racing se empezaron a disparar un sinfín de versiones.

El jugador sigue en Estudiantes, desde donde aseguran que no hay nada concreto. No hubo ningún club que haya puesto arriba de la mesa alguna oferta firme que se acerque a los 6 millones de dólares, el monto que fijó Estudiantes para que el jugador.

También, en teoría, hay clubes de Brasil y los Estados Unidos que lo quieren, pero lo mismo que Boca y River no hicieron el camino directo hasta el Club como para sentarse a evaluar.

Se sabe que Estudiantes tiene decidido transferir jugadores y el Ruso es uno de ellos. Es más, de las posibles salidas podría ser una que no dañe tanto porque Domínguez tiene variantes: Amondarian, Neves y Piovi. Si bien es el referente, podría ser reemplazado.

Lo concreto es que el plantel regresará a las prácticas en ocho días y no hay nada firme. Es más, el que tiene ofertas como para irse es el uruguayo Gabriel Neves, sin presencia en el tramo final. Por eso, ¿y si finalmente Santiago Ascacibar se queda y los que son transferidos son otros futbolistas caso Edwuin Cetré y Tiago Palacios?.

El jugador se expresó ayer en las redes sociales y con un video de los mejores momentos del 2025 escribió “Se termina un año increíble. ¡Vamos Pincha!”.

El Pincha tiene el 100 por ciento de la ficha del Ruso y en cambio posee solo la mitad del pase de Edwuin Cetré y el 80 por ciento del volante ofensivo Tiago Palacios. De ellos tres, dos se podrían marchar en este receso.

La continuidad de Eduardo Domínguez podría ser la llave para que Ascacibar se quede. Es uno de sus jugadores “preferidos”. Con él empezó como suplente pero se fue afianzando y hasta le dio la cinta de capitán.

El que se irá casi en un ciento por ciento es Cristian Medina, el jugador que llegó de la mano del grupo que encabeza Foster Gillett. En definitiva, a juzgar por lo realizado en otros equipos y en el vecino país con Rampla Juniors, fue la única operación que le salió bien. Y muy bien.

El volante que salió de Boca se transformó en un jugador imprescindible para Eduardo Domínguez. Sólo le faltó el gol para dar el verdadero salto de calidad. Pero fue muy bueno lo realizado. De menos a más a lo largo del año.

Lo buscan clubes de Brasil, México y algunos de Europa. Lo más firma parece ser Botafogo, que además tiene vínculos con el Olimpique de Lyon