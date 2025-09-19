“La Ley del Garrahan es el sueldo de 66 mil empleados”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, salió ayer con los tapones de punta contra los legisladores opositores que rechazaron en Diputados los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento del Garrahan y las universidades.

El funcionario expresó que el monto anual de la Ley de Financiamiento Universitario es de 1.9 billones de pesos y equivale “suspender el presupuesto total del Poder Legislativo por 4 meses”. “Hay que ver si los diputados y senadores están dispuestos a renunciar a su sueldo durante este tiempo, durante cuatro meses, para financiar esta ley que propusieron rechazando el veto, el día de ayer una de las cámaras”, expresó.

Asimismo, continuó: “Otra forma de financiarlo, por ejemplo, es aumentar el Impuesto al Valor Agregado del 21% al 24% por 45 días. Habría que ver cómo le explican a la sociedad que la irresponsabilidad la financiamos o se financia con mayores impuestos a la gente”.

El vocero presentó comparaciones similares respecto a la Ley de Emergencia Pediátrica, afirmando que costearla equivaldría a suspender las jubilaciones de privilegio por tres meses o a despedir 66.550 empleados públicos. “La pregunta acá es si la casta política está dispuesta a votar este tipo de cuestiones”, expresó.

Además cuestionó duramente la Marcha Federal en favor de la educación pública. “En la marcha de ayer se alinearon todos los enemigos del progreso: la CGT, la CTA, ATE, Kicillof, la izquierda, kirchneristas disfrazados de otros partidos políticos, e incluso abanderados de Palestina”, disparó el portavoz en conferencia de prensa realizada ayer a la mañana en la Casa de Gobierno.