Granos, hacienda y mercados: cotización minuto a minuto

Política y Economía |Amenaza de Adorni

“La Ley del Garrahan es el sueldo de 66 mil empleados”

19 de Septiembre de 2025 | 02:44
Edición impresa

El vocero presidencial, Manuel Adorni, salió ayer con los tapones de punta contra los legisladores opositores que rechazaron en Diputados los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento del Garrahan y las universidades.

El funcionario expresó que el monto anual de la Ley de Financiamiento Universitario es de 1.9 billones de pesos y equivale “suspender el presupuesto total del Poder Legislativo por 4 meses”. “Hay que ver si los diputados y senadores están dispuestos a renunciar a su sueldo durante este tiempo, durante cuatro meses, para financiar esta ley que propusieron rechazando el veto, el día de ayer una de las cámaras”, expresó.

Asimismo, continuó: “Otra forma de financiarlo, por ejemplo, es aumentar el Impuesto al Valor Agregado del 21% al 24% por 45 días. Habría que ver cómo le explican a la sociedad que la irresponsabilidad la financiamos o se financia con mayores impuestos a la gente”.

El vocero presentó comparaciones similares respecto a la Ley de Emergencia Pediátrica, afirmando que costearla equivaldría a suspender las jubilaciones de privilegio por tres meses o a despedir 66.550 empleados públicos. “La pregunta acá es si la casta política está dispuesta a votar este tipo de cuestiones”, expresó.

Además cuestionó duramente la Marcha Federal en favor de la educación pública. “En la marcha de ayer se alinearon todos los enemigos del progreso: la CGT, la CTA, ATE, Kicillof, la izquierda, kirchneristas disfrazados de otros partidos políticos, e incluso abanderados de Palestina”, disparó el portavoz en conferencia de prensa realizada ayer a la mañana en la Casa de Gobierno.

 

