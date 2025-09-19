En agosto, el gasto público tuvo superávit

En agosto, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit financiero de $390.301 millones, según informó el Ministerio de Economía. El resultado primario fue de $1.556.864 millones, que se redujo luego del pago de intereses de la deuda por $1.166.564 millones. El SPN acumuló un superávit financiero del 0,4% del PBI (Producto Bruto Interno) al octavo mes del año, y un superávit primario de aproximadamente 1,3% del PBI.

Los ingresos totales del SPN alcanzaron los $11.366.068 millones en agosto (un aumento del 29,9% interanual) mientras que los gastos del sector público fueron de $9.809.204 millones (suba del 25% interanual).

En el informe se publicaron las transferencias del Ejecutivo a universidades públicas del país. “Las transferencias a universidades ($341.231 millones) se incrementaron en el mes 45,9% interanual”. Las transferencias corrientes alcanzaron los $3.122.515,8 millones (17,3% interanual): las del sector privado presentaron un crecimiento de $446.298,8 millones (20,8% interanual) mientras que las del sector público alcanzaron los $521.702,4 millones (2% interanual).

Por último, los subsidios económicos registraron una caída de $214.933 millones (-18,8% interanual), donde los energéticos variaron en $166.107 millones menos (-19,1% interanual), mientras que los destinados al transporte cayeron $52.231 millones (-19,4% interanual).