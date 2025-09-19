“Putin me falló”: Trump, ofuscado con su par ruso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su par de Rusia, Vladímir Putin, le “falló” en la gestión del conflicto en Ucrania.

El mandatario declaró que, debido a su relación con el mandatario ruso, esperaba una resolución rápida del conflicto, pero resultó ser más complejo de lo que había esperado.

Un día después de ser agasajado por el rey Carlos III en el castillo de Windsor, Trump pareció estar en buena sintonía con el laborista Keir Starmer, durante la rueda de prensa que ambos ofrecieron en Chequers, la residencia campestre del primer ministro británico, a 70 km de Londres.

Trump afirmó sentirse muy “honrado” de poder decir que Estados Unidos ha “resuelto siete guerras […] que eran irresolubles, guerras que no se podían negociar ni resolver”, y que pensaba que el conflicto de Ucrania sería el “más fácil” de solucionar.

“Pensé que sería el más fácil debido a mi relación con el presidente Putin, pero él me ha decepcionado. Realmente me ha decepcionado”, afirmó.

Sin embargo, el líder estadounidense se mostró confiado en que, en última instancia, Rusia y Ucrania logren un acuerdo.

“Pero en la guerra nunca se sabe. La guerra es algo diferente. Suceden cosas que son muy contrarias a lo que pensabas. Creías que iba a ser fácil o difícil, y resulta ser todo lo contrario”, afirmó.

Asimismo, Trump instó a los países europeos a dejar de comprar petróleo ruso, diciendo que “si su precio baja, Putin se retirará de esa guerra”.

Por su parte, Starmer afirmó que es necesario “acentuar la presión” sobre Putin para que ponga fin a la guerra.

“Debemos ejercer una presión adicional sobre Putin. Solo cuando el presidente [Donald Trump] ejerció presión sobre Putin, este mostró realmente cierta disposición a actuar. Por eso, debemos acentuar la presión”, declaró el primer ministro británico.

Por su parte y en relación con el conflicto en Ucrania, Putin, declaró ayer que 700.000 militares rusos permanecen actualmente en la línea de contacto en la zona de la operación especial militar.

Asimismo, el mandatario señaló que los participantes del operativo ruso en Ucrania deberían ser promovidos a posiciones de liderazgo. “Debemos buscar, encontrar y promover a personas que no teman servir a la patria y que estén dispuestas a arriesgar su salud y su vida. Estas personas deben ser promovidas a puestos de liderazgo. Serán nuestros sucesores”, señaló.

UNA RELACIÓN DETERIORADA

La relación entre Trump y Putin, que durante años se presentó como un vínculo pragmático y hasta cordial, atraviesa un deterioro evidente marcado por la prolongación de la guerra en Ucrania. Lo que alguna vez se interpretó como afinidad ideológica o incluso admiración personal se ha transformado en un desencanto público por parte del mandatario estadounidense, que en reiteradas ocasiones ha dejado entrever su frustración con el presidente ruso.

Trump, que en sus primeros años de vida política defendía la idea de que Washington debía acercarse a Moscú para contrapesar a China y reducir tensiones globales, esperaba que Putin demostrara pragmatismo en el tablero internacional. Sin embargo, la guerra en Ucrania, que ya superó los tres años y medio de enfrentamientos, demolió esa expectativa.

El principal motivo de la desilusión de Trump radica en la ausencia de señales de flexibilidad por parte del Kremlin. Pese a las sanciones financieras, las restricciones a la exportación de tecnología y el aislamiento diplomático creciente, Putin ha optado por mantener la ofensiva militar y endurecer sus condiciones para un eventual diálogo.