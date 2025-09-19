Fuertes pérdidas en acciones y bonos que generan más incertidumbre

ATN: el Senado le dio otro golpe al Gobierno con un contundente rechazo al veto de Milei
Acciones, ADRs y bonos tuvieron pérdidas de más de 14% en medio la incertidumbre por el rumbo del plan económico, mientras que el riesgo país superó los 1.400 puntos básicos.
El S&P Merval cayó 4,58% hasta los 1.701.870,80 puntos. Medido en dólares perdió 7%.
Los bonos en dólares profundizaron su caída y se desplomaron hasta 13,4%, en otra rueda teñida de rojo furioso en las pantallas, desatada ante una fuerte presión cambiaria e importantes ventas del Banco Central. Así, el riesgo país se disparó por encima de los 1.400 puntos básicos, tocó un máximo de un año, y ya acumuló un salto de más de 57% desde la dura derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses. En el segmento de renta variable, el S&P Merval se hundió 8,8% medido en dólares y acumuló una baja de 26% en lo que va de septiembre.
Esto sucedió en una rueda compleja en el plano político y económico para el Gobierno, que incluyó el salto del dólar paralelo y una venta de reservas por U$S379 millones por parte del BCRA, la más importante en cinco meses. En lo político, el Senado revirtió el veto a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) tras los duros reveses sufridos por el Ejecutivo en Diputados el miércoles.
Bajo este contexto, los bonos en dólares se derrumbaron hasta 8,6% en Wall Street, mientras que en la bolsa local se desplomaron hasta 13,4%.
La consultora PPI señaló que “a pesar de los signos de recuperación que mostró el Merval el martes con una suba de 3,6% tras el discurso de Javier Milei en la presentación del presupuesto, retomó la senda bajista cayendo 1,7% hasta U$S1.191 millones”.
“En lo que va de septiembre acumula una caída de 18,5%”, agregó.
De este modo, el indicador se mueve en un escenario de alta tensión por la incertidumbre política y la tensión financiera en la previa a las elecciones de medio término nacionales, y luego de la derrota de LLA en las bonaerenses.
la bolsa tuvo una jornada para el olvido/archivo
