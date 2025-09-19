La Cámara alta aprobó la Ley Nicolás para pacientes

El Senado convirtió ayer en ley el proyecto denominado “Ley Nicolás”, que tiene como finalidad mejorar la atención de los pacientes, las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud y reducir los eventos médicos inesperados durante la atención. La iniciativa fue sancionada por un amplia mayoría de 69 votos contra un sufragio en contra.

En 2017, Nicolás Deanna falleció a los 24 años debido a un mal diagnóstico, dado que no se le detectó la enfermedad que tenía, y desde esa fecha su madre Gabriela Covelli pelea por tener una ley para mejorar la atención de los pacientes.