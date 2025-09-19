Entran a una casa y se llevan hasta el calefón

Pintaba para goleada, pero Estudiantes creció en el final, perdió sólo 2 a 1 ante Flamengo y tiene mucha fe para la revancha
Un violento robo tuvo lugar ayer por la madrugada en una vivienda de calle 146 entre 67 y 68. Según pudo saber este diario, los intrusos ingresaron a través de una casa lindera abandonada, doblaron rejas y forzaron aberturas utilizando incluso herramientas del propio damnificado. El propietario, un trabajador de 49 años, fue alertado por un vecino casi 5 horas después. Para cuando llegó, los ladrones habían arrasado con todo. Apenas ingresó a la propiedad encontró la puerta trasera abierta, habitaciones violentadas y la certeza de que habían recorrido cada rincón de su hogar con total impunidad.
Del interior se llevaron un televisor, un microondas, cañas de pesca y un calefón, además de dejar preparados otros objetos para sustraer. Cámaras de seguridad vecinales marcaron el ingreso de los delincuentes cerca de las 02:30 horas, mientras que el dueño tomó conocimiento recién a las 09:00. El hecho fue caratulado como robo agravado.
