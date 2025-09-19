Juega Marchesín y Cavani quedó descartado

ATN: el Senado le dio otro golpe al Gobierno con un contundente rechazo al veto de Milei
Una de cal y otra de arena para Miguelo. El arquero vuelve por Brey; mientras que el uruguayo sufrió una distensión en el psoas
Dos noticias sacudieron ayer al entrenador Miguel Russo: una buena y otra mala... La buena es que se producirá el regreso de Agustín Marchesín, de cara al duelo del domingo ante Central Córdoba.
Y la mala es que Edinson Cavani quedó descartado por una lesión muscular. Todo indicaba que Miguelo tenía la intensión de repetir el mismo 11 que jugó en Rosario, salvo el cambio Marchesin por Brey, pero nada de eso sucederá. La molestia del uruguayo alteró sus planes. “El jugador Edinson Cavani presenta una distensión del Psoas derecho”, comunicó Boca en el parte médico del jugador que se hizo viral en las redes sociales.
Está lesión no solo lo dejará afuera del partido ante el Ferroviario, sino que además, al tener mínimo 15 días de recuperación, tampoco podrá estar para el partido ante Defensa y Justicia.
Aunque el tiempo de recuperación depende del jugador porque es una lesión que se evalúa su evolución en base al dolor. Por lo que será, día a día. Su lugar será ocupado por Milton Giménez.
El arquero, ya recuperado de su desgarro, volvería a ser titular y jugaría por Leandro Brey.
Además, Carlos Palacios, al que Russo le puso los puntos sobre la mesa después de la reacción contra Claudio Ubeda, podría dejar su lugar en la formación inicial por cuestiones futbolísticas.
Russo ajusta detalles en la previa de la fecha 9, en la que recibirá a Central Córdoba, y todo indica que habrá movimientos en la alineación.
El retorno de Marchesín es el cambio más concreto y significativo que realizaría el entrenador, aunque el cuerpo técnico todavía lo evaluará de cerca en los entrenamientos.
Su último partido fue antes de la lesión en el gemelo, y desde entonces Leandro Brey ocupó el arco con actuaciones dispares: se destacó en varias intervenciones frente a Rosario Central pero quedó expuesto en el gol olímpico de Ángel Di María. Aunque tuvo que cambiar de manera obligada por la lesión del delantero charrúa.
En paralelo, la situación de Palacios abre otra incógnita en el mediocampo. El chileno, que la última fecha protagonizó un reproche a Claudio Úbeda durante el partido en el Gigante de Arroyito, ya aclaró las diferencias con el cuerpo técnico, pero su nivel futbolístico lo deja en duda para el domingo.
En ese lugar aparecen como alternativas Williams Alarcón, con buen ingreso en los últimos encuentros, y Alan Velasco, aunque con menos posibilidades de meterse en el once. El probable equipo sería con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Battaglia, Paredes, Alarcón o Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.
El uruguayo tendrá 15 días de recuperación. Tampoco estará ante Defensa
