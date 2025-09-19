Docentes de la Técnica 8 en alerta por sus cargos

Docentes de la Escuela Técnica N° 8, situada en 526 entre 7 y 8, Tolosa, con décadas de trayectoria, se declararon en estado de “alerta y movilización” debido a lo que describen como una situación de inestabilidad de sus puestos de trabajo.

El reclamo surge tras la derogación en 2018 de un convenio clave firmado en 1995 entre la Dirección General de Cultura y Educación y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que permitía el funcionamiento de la escuela con un sistema de selección de docentes por concurso.

La comunidad educativa argumenta que este método garantizaba la calidad de la enseñanza y la estabilidad laboral. Sin embargo, con la anulación del convenio, los cargos pasaron a la órbita de la Secretaría de Asuntos Docentes (SAD) y las vacantes comenzaron a ser asignadas por acto público, poniendo en riesgo a los profesores que ya se desempeñaban en la institución.

A pesar de que movilizaciones previas lograron proteger sus horas bajo la figura de “horas conveniadas”, los 47 docentes que quedan se encuentran nuevamente en peligro.

Al no ser titulares, sus cargos provisionales podrían ser solicitados por otros profesores a través del proceso de selección que se denomina Movimiento Anual Docente (MAD) o Acrecentamiento.

Según indicaron a este diario, los docentes solicitaron protección de sus puestos y, a largo plazo, la titularidad.

Hasta ahora no han recibido respuestas concretas de las autoridades provinciales. Aunque el gremio Suteba se comprometió a mediar.

En un comunicado, expresaron que “no hay futuro sin educación, pero tampoco hay educación sin docentes”, y esperan que las autoridades garanticen la continuidad laboral según lo establecido en la resolución 1187/18.