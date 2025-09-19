Ladrones defecaron en una casa antes de huir

ATN: el Senado le dio otro golpe al Gobierno con un contundente rechazo al veto de Milei
Un insólito robo ocurrió en una vivienda en la zona de Abasto. El propietario, de 66 años, regresó ayer a su hogar alrededor de las 16:47 horas y encontró la casa completamente revuelta: cajones tirados, muebles desordenados y las pantallas de los tres televisores y de una PC dañadas, aunque no sustraídas. Entre los objetos robados figuran una notebook negra, una guitarra eléctrica, un amplificador de guitarra y un libro electrónico.
Según denunció la víctima, el modo de ingreso de los delincuentes fue por la puerta trasera, tras forzar el alambrado y la puerta principal de la vivienda.
Lo que sorprendió incluso al propio damnificado fue un hecho insólito: los delincuentes defecaron en el fondo de la propiedad antes de huir, dejando un rastro de indignación y asombro que suma un nivel de violencia simbólica al robo material.
El hombre denunció el episodio ante la policía, que ahora investiga para intentar identificar a los autores del hecho. Por el momento, no se han hallado pistas sobre su identidad, y el damnificado evaluará si existen otros objetos faltantes a medida que recorra la vivienda.
El robo evidencia no solo la inseguridad que afecta a sectores de La Plata, sino también la impunidad con la que algunos delincuentes actúan, sin reparo alguno por el daño y el desprecio que generan en sus víctimas.
