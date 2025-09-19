Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Abasto

Ladrones defecaron en una casa antes de huir

Ladrones defecaron en una casa antes de huir
19 de Septiembre de 2025 | 04:05
Un insólito robo ocurrió en una vivienda en la zona de Abasto. El propietario, de 66 años, regresó ayer a su hogar alrededor de las 16:47 horas y encontró la casa completamente revuelta: cajones tirados, muebles desordenados y las pantallas de los tres televisores y de una PC dañadas, aunque no sustraídas. Entre los objetos robados figuran una notebook negra, una guitarra eléctrica, un amplificador de guitarra y un libro electrónico.

Según denunció la víctima, el modo de ingreso de los delincuentes fue por la puerta trasera, tras forzar el alambrado y la puerta principal de la vivienda.

Lo que sorprendió incluso al propio damnificado fue un hecho insólito: los delincuentes defecaron en el fondo de la propiedad antes de huir, dejando un rastro de indignación y asombro que suma un nivel de violencia simbólica al robo material.

El hombre denunció el episodio ante la policía, que ahora investiga para intentar identificar a los autores del hecho. Por el momento, no se han hallado pistas sobre su identidad, y el damnificado evaluará si existen otros objetos faltantes a medida que recorra la vivienda.

El robo evidencia no solo la inseguridad que afecta a sectores de La Plata, sino también la impunidad con la que algunos delincuentes actúan, sin reparo alguno por el daño y el desprecio que generan en sus víctimas.

 

