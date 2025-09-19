“Spagnuolo le dijo a Milei lo que pasaba”

El influencer libertario, consultor y fundador del portal oficialista La Derecha Diario, Fernando Cerimedo, declaró como testigo ante la Justicia que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, le contó que le había advertido a Javier Milei sobre supuestas coimas en las compras de medicamentos. Algo que habría indignado al Presidente. Además, Spagnuolo le habría mencionado que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, también estaba al tanto.

“Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Milei, que esto ya se lo había contado a Pettovello“, se lee en la declaración de Cerimedo, que trascendió ayer tras el levantamiento del secreto de sumario en la causa de los audios que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su asesor, Eduardo “Lule” Menem.

Cerimedo -que conoció a Spagnuolo durante la campaña electoral de 2023- confirmó con su testimonio el contenido de las grabaciones y sumó precisiones. Incluso, ratificó que “Lule” Menem estaría involucrado en el control del negocio de los medicamentos. Según aseguró, Spagnuolo le reveló que una droguería “le informó que la Suizo S.A. aumentó el porcentaje de coimas del 5% al 8%, porque el 3 va directo a Rosada. Y, además, esta droguería le menciona que todo esto lo gestiona ‘Lule’ Menem”. Cerimedo dio cuenta también de varias reuniones entre Spagnuolo y Milei en Olivos, en las que tocaron el tema de los supuestos sobornos.

Además, recordó que Spagnuolo llegó a la Andis “en compensación” por haber quedado fuera de las listas como diputado.