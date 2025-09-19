“Spagnuolo le dijo a Milei lo que pasaba”

ATN: el Senado le dio otro golpe al Gobierno con un contundente rechazo al veto de Milei
Balcones y frentes de riesgo: alertan por la falta de mantenimiento
Con los precios ya ni se hace la diferencia en las ferias francas
Por la reacción: el Lobo visita a Riestra para volver al triunfo
Tolosa bajo fuego: otro robo armado reaviva el miedo vecinal
Milei mete mano en la campaña libertaria y corre a “Lula” Menem
Fuertes pérdidas en acciones y bonos que generan más incertidumbre
Piden que se apliquen multas a los choferes de Uber y Cabify
El dólar sube pero en el comercio no ven margen para el ajuste de listas
VIDEO. “Ya está, por favor”, el dramático pedido de una joven a un delincuente
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El influencer libertario, consultor y fundador del portal oficialista La Derecha Diario, Fernando Cerimedo, declaró como testigo ante la Justicia que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, le contó que le había advertido a Javier Milei sobre supuestas coimas en las compras de medicamentos. Algo que habría indignado al Presidente. Además, Spagnuolo le habría mencionado que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, también estaba al tanto.
“Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Milei, que esto ya se lo había contado a Pettovello“, se lee en la declaración de Cerimedo, que trascendió ayer tras el levantamiento del secreto de sumario en la causa de los audios que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su asesor, Eduardo “Lule” Menem.
Cerimedo -que conoció a Spagnuolo durante la campaña electoral de 2023- confirmó con su testimonio el contenido de las grabaciones y sumó precisiones. Incluso, ratificó que “Lule” Menem estaría involucrado en el control del negocio de los medicamentos. Según aseguró, Spagnuolo le reveló que una droguería “le informó que la Suizo S.A. aumentó el porcentaje de coimas del 5% al 8%, porque el 3 va directo a Rosada. Y, además, esta droguería le menciona que todo esto lo gestiona ‘Lule’ Menem”. Cerimedo dio cuenta también de varias reuniones entre Spagnuolo y Milei en Olivos, en las que tocaron el tema de los supuestos sobornos.
Además, recordó que Spagnuolo llegó a la Andis “en compensación” por haber quedado fuera de las listas como diputado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí