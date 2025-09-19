Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Granos, hacienda y mercados: cotización minuto a minuto

Política y Economía |Fernando Cerimedo declaró como testigo en el caso de las presuntas coimas

“Spagnuolo le dijo a Milei lo que pasaba”

“Spagnuolo le dijo a Milei lo que pasaba”
19 de Septiembre de 2025 | 02:41
Edición impresa

El influencer libertario, consultor y fundador del portal oficialista La Derecha Diario, Fernando Cerimedo, declaró como testigo ante la Justicia que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, le contó que le había advertido a Javier Milei sobre supuestas coimas en las compras de medicamentos. Algo que habría indignado al Presidente. Además, Spagnuolo le habría mencionado que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, también estaba al tanto.

“Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Milei, que esto ya se lo había contado a Pettovello“, se lee en la declaración de Cerimedo, que trascendió ayer tras el levantamiento del secreto de sumario en la causa de los audios que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su asesor, Eduardo “Lule” Menem.

Cerimedo -que conoció a Spagnuolo durante la campaña electoral de 2023- confirmó con su testimonio el contenido de las grabaciones y sumó precisiones. Incluso, ratificó que “Lule” Menem estaría involucrado en el control del negocio de los medicamentos. Según aseguró, Spagnuolo le reveló que una droguería “le informó que la Suizo S.A. aumentó el porcentaje de coimas del 5% al 8%, porque el 3 va directo a Rosada. Y, además, esta droguería le menciona que todo esto lo gestiona ‘Lule’ Menem”. Cerimedo dio cuenta también de varias reuniones entre Spagnuolo y Milei en Olivos, en las que tocaron el tema de los supuestos sobornos.

Además, recordó que Spagnuolo llegó a la Andis “en compensación” por haber quedado fuera de las listas como diputado.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Pintaba para goleada, pero Estudiantes creció en el final, perdió sólo 2 a 1 ante Flamengo y tiene mucha fe para la revancha

La Plata y casi toda la provincia de Buenos Aires bajo alerta amarilla por tormentas: hay zonas en "naranja"

Tensión en los mercados | Se disparó el blue, el oficial rozó los $1.500 y se hundieron los bonos

Trágico accidente en La Plata: camión atropelló y mató a una nena de 7 años

"¿Dólar Dodge o Fiat?": estallaron los memes y las críticas porque la divisa tocó los $1.500

El robo policial en una casa de La Plata todavía sigue impune: ¿por qué no hay detenidos?

EL DIA en Brasil | VIDEOS. "Volver a ganar la Libertadores...": los hinchas de Estudiantes a full en el Maracaná

Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros
+ Leidas

Otra prueba dramática para la economía argentina

"En casa va a ser diferente, estamos a un gol": Domínguez, tras la derrota

Milei mete mano en la campaña libertaria y corre a “Lula” Menem

“La Ley del Garrahan es el sueldo de 66 mil empleados”

VIDEO. El gol del final le da ilusión de remontada

Los números de la suerte del viernes 19 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

Meta presentó sus gafas con inteligencia artificial

“Spagnuolo le dijo a Milei lo que pasaba”
Últimas noticias de Política y Economía

Otra prueba dramática para la economía argentina

A pura presión: suben el dólar y el riesgo país

ATN: el Senado le dio otro golpe al Gobierno con un contundente rechazo al veto de Milei

Kicillof va por una foto de unidad, con 82 intendentes en Ensenada
Espectáculos
Baby boom 2025: de Úrsula Corberó a Cardi B, las famosas que están en la dulce espera
¿Censura o sin talento?: Kimmel, suspendido tras sus dichos sobre Kirk
Drama político y familiar: así es “Las maldiciones”, la nueva miniserie de Netflix
Volver al primer amor: Madonna regresa a las pistas de baile
Camilota explotó con Franchín por un “chusmerío”
Policiales
Tolosa bajo fuego: otro robo armado reaviva el miedo vecinal
VIDEO. “Ya está, por favor”, el dramático pedido de una joven a un delincuente
Procesaron a Morla y a dos hermanas de Diego
Voraz incendio en una cooperativa de Romero
VIDEO. Murió una nena tras ser embestida por un camión
Deportes
VIDEO. El gol del final le da ilusión de remontada
Empezó muy mal y vivió una pesadilla, pero tiene fe en llegar a semifinales
VIDEO. Movilización a Río: nunca van a dejar solo al equipo de sus amores
Por la reacción: el Lobo visita a Riestra para volver al triunfo
Juega Marchesín y Cavani quedó descartado
Información General
El ciclo del agua, en la mira: se vuelve cada vez más peligroso
Meta presentó sus gafas con inteligencia artificial
La ministra generada con IA dice que no viene a reemplazar a los humanos
Los números de la suerte del viernes 19 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
“No eres segundo, eres grande”: la historia de Kukuczka, el sucesor de Messner que entró en la historia del alpinismo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla