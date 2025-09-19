Le arrebatan la moto y lo extorsionan en Facebook

Un nuevo episodio de violencia urbana sacudió a Melchor Romero. Voceros informaron que un joven motociclista de 22 años fue sorprendido en la intersección de las calles 166 y 37 por dos motochorros armados que volvieron a confirmar que la moto dejó de ser un simple vehículo para convertirse en instrumento del delito urbano.

Según pudo saber este diario, la víctima iba circulando por 166 cuando los atacantes le cruzaron el paso, lo derribaron a patadas y exhibieron un revólver. En la caída, el muchacho sufrió golpes en la espalda y raspaduras en las piernas, pero logró escapar corriendo hacia la casa de su pareja.

Mientras el joven aún procesaba el impacto del asalto, una nueva amenaza se desplegó en el terreno digital. Horas después del ataque, recibió un mensaje en su cuenta de Facebook con un tono intimidante: “¡Vamos, dame tu número ya!”. Dos minutos más tarde, un llamado telefónico profundizó la extorsión.

Una voz masculina, cortante y sin titubeos, le advirtió: “Si querés la moto tenés que depositarme 75.000 pesos en una cuenta y 75.000 pesos en efectivo al momento de la entrega, tu moto vale mucha plata”. El joven, abrumado por la presión, decidió cortar la comunicación.

La moto y su respectiva documentación formaron parte de un botín que puso en evidencia que se trató de una maniobra organizada. El ataque físico fue seguido por un intento de extorsión cuidadosamente armado, que incluyó una supuesta vía de negociación para la devolución del vehículo.

En este sentido, los investigadores presumen que, tras el robo, los hampones se fueron directo a las redes sociales y buscaron el nombre que figuraba en la documentación. La violencia inicial y el posterior chantaje sugieren una planificación previa, lejos de un robo improvisado.

De esta forma la causa fue caratulada como robo agravado y tentativa de extorsión. Vecinos de ese sector de la Ciudad cuentan con cámaras de seguridad que podrían aportar registros clave para la investigación. La policía también está analizando la trazabilidad del mensaje que le llegó a su cuenta. Aspiran a poder detectar a quién pertenence la cuenta desde la que mandaron la amenaza.