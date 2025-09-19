Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Granos, hacienda y mercados: cotización minuto a minuto

Opinión

No paran las malas noticias para el Gobierno de Milei

No paran las malas noticias para el Gobierno de Milei

Germán López

19 de Septiembre de 2025 | 03:09
Edición impresa

El gobierno de Javier Milei atraviesa su momento más difícil, sin capacidad de reacción e imposibilitado de generar un diálogo que le permita salir de la encerrona a la que el mismo ha contribuido. Después del resultado adverso del 7 de septiembre, como una bola de nieve las malas noticias se suceden sin que la administración libertaria muestre una reacción.

Los gobernadores aliados y dialoguistas acaban de darle un no rotundo a la intención oficial de seguir manteniendo el control de los ATN. Esos mismos gobernadores que no hace mucho pugnaban por un acuerdo razonable para repartir fondos y chocaban con la indiferencia, hoy pagan con la misma moneda.

Así, pudo verse a la diputada mendocina Pamela Verasay, alineada con Alfredo Cornejo, uno de los gobernadores más amigos de Milei, votar en contra de los vetos al aumento de presupuesto universitario y a la emergencia en el Garrahan.

Otro tanto puede decirse de los aliados del PRO. El miércoles la diputada Silvia Lospennato recibió una dura reprimenda -a los gritos y en medio del recinto- del jefe de su bloque Cristian Ritondo por haber votado en contra de los vetos y de la postura de su bancada. También María Eugenia Vidal eligió el camino de la divergencia al abstenerse en la votación.

A estas deserciones de los aliados se suman las propias. Lo que en sus inicios los libertarios presentaban como uno de sus activos más valiosos -la integración de figuras sin pasado en la política- terminó convirtiéndose en uno de sus mayores problemas.

En medio de una crisis y sometido a violentos embates parlamentarios, el oficialismo no logró alinear a su propia tropa y vio cómo quienes ayer formaban su propio ejército hoy se dan vuelta y votan con la oposición iniciativas que lo perjudican. Son los casos de Lourdes Arrieta, Marcela Pagano, Oscar Zago, Eduardo Falcone, Carlos D’Alessandro y Gerardo González y otros.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores

LE PUEDE INTERESAR

Siguen las batallas en la campaña lanzada contra los “trapitos”

En las elecciones vienen dándose un porcentaje de ausentismo muy elevado que probablemente corresponda al electorado más moderado, aquel que en 2023 votó por Milei espantado ante la posibilidad de que ganara nuevamente el kirchnerismo. A ese electorado, hoy enojado y decepcionado con el gobierno tendría que tratar de convencer el Presidente. Pero nada se mueve en esa dirección.

La explicación a tanto aislamiento tal vez haya que encontrarla en la arrogancia con la que se condujo un gobierno integrado por novatos, que creyeron que venían a inaugurar una “Nueva Política”. Esa arrogancia fue lo que los llevó a desestimar ofrecimientos de muchos de los que hoy se ubican en la vereda opuesta. Como resumiera Miguel Ángel Pichetto, “no se dejan ayudar”.

En la política los errores de la soberbia siempre se pagan y hoy el resultado es que un gobierno a la defensiva, derrotado en una elección local que fue nacionalizada erróneamente, contribuyó al crecimiento de la figura que justamente se pretendía derrotar.

Días difíciles le esperan a Milei con los datos de la economía que empeoran día a día por las malas decisiones políticas. Y un trayecto que parece eterno hacia la crucial elección del 26 de octubre donde se juega a todo o nada.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Pintaba para goleada, pero Estudiantes creció en el final, perdió sólo 2 a 1 ante Flamengo y tiene mucha fe para la revancha

La Plata y casi toda la provincia de Buenos Aires bajo alerta amarilla por tormentas: hay zonas en "naranja"

Tensión en los mercados | Se disparó el blue, el oficial rozó los $1.500 y se hundieron los bonos

Trágico accidente en La Plata: camión atropelló y mató a una nena de 7 años

"¿Dólar Dodge o Fiat?": estallaron los memes y las críticas porque la divisa tocó los $1.500

El robo policial en una casa de La Plata todavía sigue impune: ¿por qué no hay detenidos?

EL DIA en Brasil | VIDEOS. "Volver a ganar la Libertadores...": los hinchas de Estudiantes a full en el Maracaná

Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros
+ Leidas

VIDEO.- Estudiantes, del infierno al milagro: el gol del final le da ilusión de remontada

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

El Lobo va por la reacción y el triunfo en su visita a Riestra: formaciones, hora y TV

Otra prueba dramática para la economía argentina

Detectaron medidores de gas adulterados

"En casa va a ser diferente, estamos a un gol": Domínguez, tras la derrota

Empezó muy mal y vivió una pesadilla, pero tiene fe en llegar a semifinales

“La Ley del Garrahan es el sueldo de 66 mil empleados”
Últimas noticias de Opinión

Reclamo vecinal por el mal estado de la estación Tolosa

Siguen las batallas en la campaña lanzada contra los “trapitos”

¿El campo votó al peronismo?

Qué dijo Milei en la cumbre de derecha
Espectáculos
Baby boom 2025: de Úrsula Corberó a Cardi B, las famosas que están en la dulce espera
¿Censura o sin talento?: Kimmel, suspendido tras sus dichos sobre Kirk
Drama político y familiar: así es “Las maldiciones”, la nueva miniserie de Netflix
Volver al primer amor: Madonna regresa a las pistas de baile
Camilota explotó con Franchín por un “chusmerío”
Información General
El ciclo del agua, en la mira: se vuelve cada vez más peligroso
Meta presentó sus gafas con inteligencia artificial
La ministra generada con IA dice que no viene a reemplazar a los humanos
Los números de la suerte del viernes 19 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
“No eres segundo, eres grande”: la historia de Kukuczka, el sucesor de Messner que entró en la historia del alpinismo
Policiales
Tolosa bajo fuego: otro robo armado reaviva el miedo vecinal
VIDEO. “Ya está, por favor”, el dramático pedido de una joven a un delincuente
Procesaron a Morla y a dos hermanas de Diego
Voraz incendio en una cooperativa de Romero
VIDEO. Qué se sabe de la nena que murió en La Plata tras ser embestida por un camión
Deportes
Colapinto puso primera en Azerbaiyán: otra vez en el fondo, pero más rápido que Gasly
VIDEO.- Estudiantes, del infierno al milagro: el gol del final le da ilusión de remontada
Empezó muy mal y vivió una pesadilla, pero tiene fe en llegar a semifinales
VIDEO. Movilización a Río: nunca van a dejar solo al equipo de sus amores
El Lobo va por la reacción y el triunfo en su visita a Riestra: formaciones, hora y TV

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla