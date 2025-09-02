La madrugada del lunes volvió a tener al Barrio Hipódromo de La Plata como escenario de la inseguridad. Como adelantó en exclusiva EL DIA, los padres de Walter Gisande , expresidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, fueron víctimas de un brutal asalto en su casa de 38 y 120. Al menos cuatro delincuentes irrumpieron en la vivienda y sometieron a la pareja de 93 y 90 años con golpes y amenazas, para luego escapar con una caja fuerte cargada de pertenencias.

El episodio ocurrió cerca de las 3.45 de la madrugada, cuando dos intrusos treparon un paredón y entraron por el patio. Pese a que la dueña advirtió la presencia de extraños a través de las cámaras de seguridad internas, su esposo bajó a verificar y fue sorprendido por los delincuentes, que lo redujeron violentamente.

En medio de gritos y bajo un clima de extrema tensión, los ladrones exigían dinero y objetos de valor. La mujer fue llevada hasta el baño, donde la dejaron amordazada y atada, mientras su marido recibía golpes que lo dejaron con lesiones visibles.

Robo y escape

Tras más de una hora dentro de la vivienda, los delincuentes se alzaron con dinero en efectivo, joyas, documentación y una caja fuerte. Antes de escapar, arrancaron el DVR de las cámaras de seguridad para eliminar pruebas.

La huida se concretó a bordo del Toyota Etios blanco perteneciente a las víctimas. Vecinos advirtieron la situación a través de alarmas comunitarias y pedidos de auxilio, lo que permitió una rápida intervención policial.

Recuperación parcial y causa judicial

Poco después, la Policía halló la caja fuerte vacía en la zona de Barrio Jardín, transportada por carreros. Sin embargo, el auto aún no fue localizado. La investigación quedó en manos de la UFI N.º 11 de La Plata, que ya analiza registros de cámaras de seguridad y testimonios para identificar a la banda, que habría contado con apoyo logístico de un segundo vehículo.

Indignación e inseguridad

El hecho generó conmoción entre vecinos y allegados al matrimonio, quienes destacaron la violencia ejercida contra dos adultos mayores en pleno descanso nocturno. “Fue una pesadilla interminable, pudieron matarlos”, expresó una fuente cercana a la familia.

Mientras tanto, la Justicia busca dar con los responsables de un nuevo golpe que expone la creciente preocupación por la inseguridad en barrios residenciales de la capital bonaerense.