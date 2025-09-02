Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

VIDEO.- Trepando bajo la lluvia: así fue el robo de la caja fuerte en la casa de los padres de Walter Gisande, ex presidente de Gimnasia

2 de Septiembre de 2025 | 18:51

Escuchar esta nota

La madrugada del lunes volvió a tener al Barrio Hipódromo de La Plata como escenario de la inseguridad. Como adelantó en exclusiva EL DIA, los padres de Walter Gisande, expresidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, fueron víctimas de un brutal asalto en su casa de 38 y 120. Al menos cuatro delincuentes irrumpieron en la vivienda y sometieron a la pareja de 93 y 90 años con golpes y amenazas, para luego escapar con una caja fuerte cargada de pertenencias.

El episodio ocurrió cerca de las 3.45 de la madrugada, cuando dos intrusos treparon un paredón y entraron por el patio. Pese a que la dueña advirtió la presencia de extraños a través de las cámaras de seguridad internas, su esposo bajó a verificar y fue sorprendido por los delincuentes, que lo redujeron violentamente.

En medio de gritos y bajo un clima de extrema tensión, los ladrones exigían dinero y objetos de valor. La mujer fue llevada hasta el baño, donde la dejaron amordazada y atada, mientras su marido recibía golpes que lo dejaron con lesiones visibles.

Robo y escape

Tras más de una hora dentro de la vivienda, los delincuentes se alzaron con dinero en efectivo, joyas, documentación y una caja fuerte. Antes de escapar, arrancaron el DVR de las cámaras de seguridad para eliminar pruebas.

La huida se concretó a bordo del Toyota Etios blanco perteneciente a las víctimas. Vecinos advirtieron la situación a través de alarmas comunitarias y pedidos de auxilio, lo que permitió una rápida intervención policial.

LE PUEDE INTERESAR

"No a la censura": Abogados advierten que la prohibición de la difusión de audios atribuidos a Karina Milei configura un caso de “censura previa”

LE PUEDE INTERESAR

Picada trágica en el Bosque: confirman la condena al joven que atropelló y mató a Iván Gómez

Recuperación parcial y causa judicial

Poco después, la Policía halló la caja fuerte vacía en la zona de Barrio Jardín, transportada por carreros. Sin embargo, el auto aún no fue localizado. La investigación quedó en manos de la UFI N.º 11 de La Plata, que ya analiza registros de cámaras de seguridad y testimonios para identificar a la banda, que habría contado con apoyo logístico de un segundo vehículo.

Indignación e inseguridad

El hecho generó conmoción entre vecinos y allegados al matrimonio, quienes destacaron la violencia ejercida contra dos adultos mayores en pleno descanso nocturno. “Fue una pesadilla interminable, pudieron matarlos”, expresó una fuente cercana a la familia.

Mientras tanto, la Justicia busca dar con los responsables de un nuevo golpe que expone la creciente preocupación por la inseguridad en barrios residenciales de la capital bonaerense.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Brutal robo a los padres de un ex presidente de Gimnasia: se llevan una caja fuerte "del tamaño de un freezer"
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Por qué votar

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
+ Leidas

El fenómeno de "isla de calor" en La Plata: edificios, déficit de árboles y qué pasa en la calle 138

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada

Gimnasia sacó comunicado tras el corte de luz: "anomalías" e "intento de sustracción"

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Tensión cambiaria: el Banco Central confirmó que vendió dólares

Identifican a barras por incidentes en el Bosque
Últimas noticias de Policiales

"No a la censura": Abogados advierten que la prohibición de la difusión de audios atribuidos a Karina Milei configura un caso de “censura previa”

Picada trágica en el Bosque: confirman la condena al joven que atropelló y mató a Iván Gómez

Continúan los allanamientos en Mar del Plata para encontrar la pintura robada por los nazis

Ratificaron la absolución del docente Marcos Ledesma, acusado de abuso sexual en un jardín platense
La Ciudad
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
$10 millones: una empleada y un calesitero, los ganadores del Súper Cartonazo
Otra vez la violencia escolar en La Plata: se pelearon dos alumnas y tuvieron que intervenir la policía y el SAME
El drama de medio centenar de docentes de una secundaria de La Plata que teme por su estabilidad laboral
Deportes
Tras la victoria, Gimnasia respira y se enfoca en la recuperación de varios futbolistas para el próximo choque
Uno por uno: la lista completa de barras de Independiente con derecho de admisión tras la barbarie vs U. de Chile
Boca: cómo está la salud de Miguel Ángel Russo
"Lobopalloza": así habló TN sobre el corte de luz en Gimnasia - Atlético Tucumán
Gimnasia sacó comunicado tras el corte de luz: "anomalías" e "intento de sustracción"
Espectáculos
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul suspendieron su casamiento: ¿nuevamente separados?
Inesperado: Luis Majul se peleó con Moria Casán y la trató de "rencorosa"
Ricardo Arjona agotó cinco Movistar Arena y suma uno más: qué día serán los shows del 2026
La sorpresiva reacción de Susana Giménez cuando le preguntaron por Graciela Alfano
A dos años de la muerte de Silvina Luna: comenzaron a demoler la clínica de Aníbal Lotocki, las fotos
Información General
Segunda Guerra Mundial, a 80 años de la rendición de Japón: bombas atómicas, el costo humano y el nuevo orden mundial
Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
Mueven el feriado del 12 de octubre para sumar otro fin de semana largo
Los números de la suerte del martes 2 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
PAMI negó sobreprecios en la compra de lentes y remarcó que el sistema actual garantiza “gratuidad”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla