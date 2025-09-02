Detenido en La Plata, el ex de Prandi va por la nulidad

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios
Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios
Cruzar en rojo o transitar sin VTV tiene multas de hasta $1.606.000
Estudiantes: pone primera de cara a la seguidilla de partidos
Las lluvias agravan la crítica situación en el campo bonaerense
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
VIDEO. Alak: “Los vecinos quieren obras, vamos a seguir haciéndolas”
VIDEO. Martini: “Somos la alternativa a la polarización mentirosa”
VIDEO. Nicoletti: “Milei es un delirio y los K son el pasado”
VIDEO. De Leo: “El interior aporta muchísimo y no recibe nada”
Francisco Adorni: “Milei superó a Menem por las reformas profundas”
Atribuyen la caída en la economía bonaerense a las medidas nacionales
Sigue el revuelo por el presunto pago de sobreprecios en anteojos
Día de la Industria: de la historia a los desafíos y la transformación del sector
Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios
Luego de la lluvia y el viento retorna el frío con mínimas muy bajas
Desaceleró la inflación de alimentos y bebidas en la última semana de agosto
Avanzan con la limpieza de frentes y mobiliarios en la zona de Parque San Martín
Desvalijan un depósito de ropa en Tolosa al amparo de la oscuridad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El 13 de agosto, luego de cinco años de iniciado el proceso judicial por parte de Julieta Prandi, Claudio Contardi fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana a 19 años de prisión por hallado culpable de abuso sexual agravado. Al momento de comunicada la determinación judicial, el empresario quedó detenido de forma inmediata y lo trajeron a La Plata. Pero, también, desde ese momento su defensa comenzó a diagramar la apelación.
Finalmente, en las últimas horas, Claudio Contardi a través de su abogado, Fernando Sicilia, pidió la nulidad del juicio con el que fue condenado, argumentando sus dudas respecto tanto a los testimonios como la labor de los jueces. De esta forma, alegó un “estado de indefensión”.
En el escrito, el abogado planeta diversos puntos con los que afirma que su defendido no contó con las garantías que requería.
En el pedido, el defensor asegura que a Claudio Contardi no contó con el derecho a ser juzgado por un jurado popular, que se aplica para delitos graves. Tampoco no habría tenido una audiencia personal prevista en el Código Procesal Penal bonaerense. Asimismo, se indica que no contó con tiempo necesario para la presentación de su defendido, ya que asumió la defensa antes de la feria judicial.
En cuanto a la presentación de testimonios, se indica que en la sentencia no se brindan detalles sobre los hechos de los que se los acusa, por lo que no permite una defensa adecuada.
En la misma línea, denuncia que no se contaron con pericias oficiales para quienes brindaron testimonio.
LE PUEDE INTERESAR
Hallaron en 13 y 62 a un joven que desapareció en la República de los Niños
LE PUEDE INTERESAR
Calentaba agua en un fuentón en Romero y murió electrocutado
“La única motivación de la sentencia es la convicción intuitiva de los jueces en base al ‘yo le creo’ a la denunciante”, indicó. También, denuncia que el tribunal rechazó pruebas y testimonios que ellos consideran importantes. De allí, el pedido de reducción de la pena porque “se lo condenó a morir en un penal y no se dieron argumentos para dictar semejante cantidad de años”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí