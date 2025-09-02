Detenido en La Plata, el ex de Prandi va por la nulidad

El 13 de agosto, luego de cinco años de iniciado el proceso judicial por parte de Julieta Prandi, Claudio Contardi fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana a 19 años de prisión por hallado culpable de abuso sexual agravado. Al momento de comunicada la determinación judicial, el empresario quedó detenido de forma inmediata y lo trajeron a La Plata. Pero, también, desde ese momento su defensa comenzó a diagramar la apelación.

Finalmente, en las últimas horas, Claudio Contardi a través de su abogado, Fernando Sicilia, pidió la nulidad del juicio con el que fue condenado, argumentando sus dudas respecto tanto a los testimonios como la labor de los jueces. De esta forma, alegó un “estado de indefensión”.

En el escrito, el abogado planeta diversos puntos con los que afirma que su defendido no contó con las garantías que requería.

En el pedido, el defensor asegura que a Claudio Contardi no contó con el derecho a ser juzgado por un jurado popular, que se aplica para delitos graves. Tampoco no habría tenido una audiencia personal prevista en el Código Procesal Penal bonaerense. Asimismo, se indica que no contó con tiempo necesario para la presentación de su defendido, ya que asumió la defensa antes de la feria judicial.

En cuanto a la presentación de testimonios, se indica que en la sentencia no se brindan detalles sobre los hechos de los que se los acusa, por lo que no permite una defensa adecuada.

En la misma línea, denuncia que no se contaron con pericias oficiales para quienes brindaron testimonio.

“La única motivación de la sentencia es la convicción intuitiva de los jueces en base al ‘yo le creo’ a la denunciante”, indicó. También, denuncia que el tribunal rechazó pruebas y testimonios que ellos consideran importantes. De allí, el pedido de reducción de la pena porque “se lo condenó a morir en un penal y no se dieron argumentos para dictar semejante cantidad de años”.