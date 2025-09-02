Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios
Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios
Cruzar en rojo o transitar sin VTV tiene multas de hasta $1.606.000
Estudiantes: pone primera de cara a la seguidilla de partidos
Sorpresa y misterio; Charly y Sting anunciaron un lanzamiento conjunto: ¿será “A mi manera”?
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Las lluvias agravan la crítica situación en el campo bonaerense
VIDEO. Alak: “Los vecinos quieren obras, vamos a seguir haciéndolas”
VIDEO. Martini: “Somos la alternativa a la polarización mentirosa”
VIDEO. Nicoletti: “Milei es un delirio y los K son el pasado”
VIDEO. De Leo: “El interior aporta muchísimo y no recibe nada”
Francisco Adorni: “Milei superó a Menem por las reformas profundas”
Atribuyen la caída en la economía bonaerense a las medidas nacionales
Sigue el revuelo por el presunto pago de sobreprecios en anteojos
Día de la Industria: de la historia a los desafíos y la transformación del sector
Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios
Luego de la lluvia y el viento retorna el frío con mínimas muy bajas
Desaceleró la inflación de alimentos y bebidas en la última semana de agosto
Avanzan con la limpieza de frentes y mobiliarios en la zona de Parque San Martín
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La sorpresa es total: Charly García no solo tiene un nuevo proyecto, sino que se trata de una colaboración con Sting, el ex líder de The Police.
Los dos son amigos, y anunciaron ayer que en octubre saldrá la colaboración entre los dos. El mensaje del anuncio jugó al misterio: “Lo estoy haciendo a mi manera”, publicaron ambos. Ya se especula que se trataría de una versión de “My Way” (“A mi manera”), canción francesa que popularizaron en inglés Paul Anka y Frank Sinatra, y que tiene también su versión en castellano.
Sting vino a Argentina en febrero, y en la previa de los shows los cantantes se encontraron y compartieron una charla con muchas confesiones y risas. Ya por entonces circuló una foto de ambos, aunque no se sabía por entonces que se estaba gestando una colaboración. El anuncio de ayer revela que en aquel camarín, entonces, la charla fue mucho más que amistosa. ¿Pondrá voz Sting a una grabación vieja de Charly? ¿Será un tema nuevo, será “A mi manera”? En octubre tendremos la respuesta.
Sting conoce a Charly hace décadas, e incluso compartieron escenario en 1988. La primera visita del artista británico a Argentina fue en 1980, cuando The Police alcanzaba la fama internacional. Desde entonces, el músico inglés visitó el país en numerosas ocasiones.
Y en diciembre de 1987, se convirtió en el primer rockero en llenar el estadio de River Plate. Luego, en la gira Derechos Humanos Ya de Amnistía Internacional, Sting compartió escenario con Charly García y León Gieco.
Sting, reconocido por su trabajo solista y como líder de The Police, es un ícono de la música a nivel mundial. Canciones como “Roxane”, “Message in a Bottle”, “Walking on the Moon”, “So Lonely”, “Englishman in New York”, “Next to you” y “Every Breath you Take” son himnos. A lo largo de su carrera, vendió 100 millones de álbumes y ganó 17 premios Grammy.
LE PUEDE INTERESAR
“El amo del jardín”: un maestro zen cascarrabias
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí