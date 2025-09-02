Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |EN LAS REDES

Sorpresa y misterio; Charly y Sting anunciaron un lanzamiento conjunto: ¿será "A mi manera"?

Sorpresa y misterio; Charly y Sting anunciaron un lanzamiento conjunto: ¿será “A mi manera”?

Sting y Charly García: cumbre de genios

2 de Septiembre de 2025 | 04:25
Edición impresa

La sorpresa es total: Charly García no solo tiene un nuevo proyecto, sino que se trata de una colaboración con Sting, el ex líder de The Police.

Los dos son amigos, y anunciaron ayer que en octubre saldrá la colaboración entre los dos. El mensaje del anuncio jugó al misterio: “Lo estoy haciendo a mi manera”, publicaron ambos. Ya se especula que se trataría de una versión de “My Way” (“A mi manera”), canción francesa que popularizaron en inglés Paul Anka y Frank Sinatra, y que tiene también su versión en castellano.

Sting vino a Argentina en febrero, y en la previa de los shows los cantantes se encontraron y compartieron una charla con muchas confesiones y risas. Ya por entonces circuló una foto de ambos, aunque no se sabía por entonces que se estaba gestando una colaboración. El anuncio de ayer revela que en aquel camarín, entonces, la charla fue mucho más que amistosa. ¿Pondrá voz Sting a una grabación vieja de Charly? ¿Será un tema nuevo, será “A mi manera”? En octubre tendremos la respuesta.

EL VÍNCULO

Sting conoce a Charly hace décadas, e incluso compartieron escenario en 1988. La primera visita del artista británico a Argentina fue en 1980, cuando The Police alcanzaba la fama internacional. Desde entonces, el músico inglés visitó el país en numerosas ocasiones.

Y en diciembre de 1987, se convirtió en el primer rockero en llenar el estadio de River Plate. Luego, en la gira Derechos Humanos Ya de Amnistía Internacional, Sting compartió escenario con Charly García y León Gieco.

Sting, reconocido por su trabajo solista y como líder de The Police, es un ícono de la música a nivel mundial. Canciones como “Roxane”, “Message in a Bottle”, “Walking on the Moon”, “So Lonely”, “Englishman in New York”, “Next to you” y “Every Breath you Take” son himnos. A lo largo de su carrera, vendió 100 millones de álbumes y ganó 17 premios Grammy.

“El amo del jardín”: un maestro zen cascarrabias

“Lobo, pieza perdida”: entre la tierra y el agua, un recorrido íntimo y sensorial

 

